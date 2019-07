Aldi-tarieven, Aldi-kwaliteit. Elders al genoemd, dat er helaas weinig zit tussen Binck en de Aldi-brokers. Het oude Binck zat in dat gat in de markt, om marktaandeel te veroveren, maar Binck is ook allang niet meer wat het ooit was.



Kies vooral wat bij je past, eventueel per beleggingscategorie. Sommigen kunnen prima bij de Aldi terecht, terwijl voor anderen de mindere kwaliteit niet opweegt tegen een kostenbesparing.



Mijn enige algemene advies is om in de lage landen te handelen via Euronext, als centrale marktplaats. Dus geen TOM MTF van vriendjes van Binck, en gaan illiquide Berlijnse beurs van Flatex. Dan krijgen we bij Euronext de beste prijs met de scherpste concurrentie, in plaats van de minst slechte prijs van allerlei Aldi-beursjes.



De oorzaak van een storing maakt weinig uit, omdat bijvoorbeeld een data vendor deel uitmaakt van het Aldi-pakket. Dat kan een goedkope data vendor zijn, of dat kan een meer rechtstreekse en duurdere aansluiting op het handelssysteem van Euronext zijn.



Gun partijen, zoals een broker of IEX, wel de kans om iets te herstellen. 100% goed is onrealistisch, en dichtbij 100% lopen de kosten snel op. Opstappen draagt weinig bij aan een oplossing, vooral wanneer je ergens (te) weinig voor betaalt. Engelengeduld hoeft echter ook niet.



Ik ben zelf geen klant van brokers die voor mij door een willekeurige ondergrens zouden kunnen zakken, of dat nou een activity fee of het handelen via meerdere Aldi-beurzen is. Ik wil niet €1 korting per optie, wanneer zie optie op zo'n Aldi-beurs €15 duurder is. "Geen verborgen kosten", zeggen ze dan. Of de "gratis", van Flatex.



Kortom, volgens mij zit er een gapend gat tussen het huidige Binck en de Aldi.