Hey Allen, ik zit bij Interactive Brokers in de US dus moet handmatig mijn TOB berekenen en doorgeven. Bestaat er een tool of pagina waar men de TOB van verschillende producten kan raadplegen? Of kan iemand die via een BE of NL account bekijken? Het betreft: Boost US S&P 500 3x Lever-age daily ETP (ticker: 3USL) Boost Nasdaq 100 3x Leverage ETP (ticker: QQQ3) ETFS 3x Daily Long Euro Stoxx 50® (ticker: EU3L) Boost Emerging Markets 3x Leverage Daily ETP (ticker: 3EML) Boost Gold 3x Leverage Daily ETP (ticker: 3GOL) Boost US Treasuries 10Y 3x Leverage Daily ETP (ticker 3TYL) Trouwens één van de weinige europees toegankelijke triple leveraged ETF's ... Als iemand een meer volledige lijst wenst, aarzel niet mij te berichten. Grt!

