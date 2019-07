TomTom « Terug naar discussie overzicht

Na een mooie koersontwikkeling tussen de Q1 en Q2 cijfers, een gemiddelde Q2 voorspelling die voor het eerst sinds lange tijd onder de actuele koers lag (wat zijn we toch conservatief) en een "Tacootje" tijdens de Q2-cijfers om de euforie te drukken (na een eerder volvootje, renaultje en googletje), is iedereen (en mn "bezinteergebelegt") alweer bezig met de koersontwikkeling en voorspelling van de slotkoers op woensdag 16 Oktober, na publicatie van de Q3-cijfers (en het volgende xxxxxtje).



Q1-2019: gemiddelde voorspelling: 8,85; actuele koers: 8,245

Q2-2019: gemiddelde voorspelling: 9,59; actuele koers: 9,693





SPELREGELS:

1. Opgaven moeten deze vorm hebben: GLMF 11,99 (twee cijfers achter de komma)



2. Geen discussie met de jury over de spelregels en igv discussie bepaalt de jury (in nauw overleg met BDB)



3. Indien je een koers opgeeft die al eerder genoemd is, zal de spelleider het verhogen of verlagen naar de dichtstbijzijnde nog vrije waarde.



4. Inschrijvingen 'verstopt' in een lijst van eerdere opgaven zullen genegeerd worden. Alleen door de spelleider geposte overzichtslijsten zijn geldig.



5. Je kunt vanzelfsprekend slechts 1x meedoen. Wijzigen van een eerdere opgave is niet mogelijk, het corrigeren van een afgekeurde opgave is wel toegestaan



6. Opgaven voor dinsdag 15 oktober 2019, 24.00 uur NL-tijd, en alleen in deze draad.





Winnaar is de deelnemer van wie de opgave het minst verschilt van het (positieve of negatieve) verschil tussen de opgave en de slotkoers van 16 oktober 2019.



Laat je visie, inzicht en kennis (of wilde gok) zien en plaats een voorspelling.



Wie durft?