De cijfers die staatssecretaris van Financiën Menno Snel deze week aan de Tweede Kamer stuurde over letselschadeuitkeringen, komen niet in de buurt van de werkelijke getallen. Letselschade-experts verbaasden zich over de bedragen waar Snel mee rekent. Zo zou er jaarlijks 96 miljoen euro uitgekeerd worden aan slachtoffers, terwijl de werkelijkheid waarschijnlijk een factor tien hoger ligt. Het ministerie bevestigt dat er mogelijk fouten zijn gemaakt met de cijfers.



Kamerbrief Menno Snel bevat foute cijfers over letselschade

“We hebben begrepen dat deze cijfers mogelijk niet op een goede manier geëxtrapoleerd zijn”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën. “We zijn daar nog over in overleg met het Verbond van Verzekeraars. Als er inderdaad fouten zijn gemaakt, zullen we dat zo snel mogelijk corrigeren.”



Vermogensbelasting

De Tweede Kamer had Snel gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn als letselschadevergoedingen vrijgesteld zouden worden van vermogensrendementsheffing. Maandag stuurde hij de Tweede Kamer een antwoord met daarin een tabel over het aantal jaarlijkse letselschadevergoedingen en de hoogte van de uitgekeerde bedragen.



Meer dan 50

Volgens de cijfers die werden aangeleverd door het Verbond zijn er gemiddeld ongeveer 50 slachtoffers per jaar die een schadevergoeding hoger dan 200.000 euro ontvangen. “Dat heb ik als kantoor alleen al”, zegt Rini Withagen, voorzitter van branchevereniging van Nederlandse Letselschade Experts (NLE). Letselschade-advocaat Evert Jan Dennekamp reageert op LinkedIn. “Ook hier: veel meer hoge schades dan op grond van het marktaandeel te verwachten is.”



Langere looptijd

Letselschade-advocaat Edwin Bosch concludeert eveneens dat de cijfers over de grote schadevergoedingen niet kunnen kloppen. “Ook niet wanneer je de lange(re) looptijd van die zaken meeneemt in de marktbenadering”, zegt Bosch op LinkedIn. Het Verbond wil nog niet officieel reageren op de cijfers.



