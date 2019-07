weet iemand hier of Geert Schaaij nu wel of niet Aberfeld vermogesnbeheer heeft gkocht? eerst zie ik hem in een webinar dat nergens meer terug te vinden is aberfeld aanprijzen en nu zie ik dat nergens meer. alleen maar han vermeulen die steeds bij business class zit. is geert schaaij nu eigenaar of geeft hij tips of gewoon grote klant daar zoals iedereen bij busienss class bij elkaar op schoot kruipt

weet iemand hier of Geert Schaaij nu wel of niet Aberfeld vermogesnbeheer heeft gkocht? eerst zie ik hem in een webinar dat nergens meer terug te vinden is aberfeld aanprijzen en nu zie ik dat nergens meer. alleen maar han vermeulen die steeds bij business class zit. is geert schaaij nu eigenaar of geeft hij tips of gewoon grote klant daar zoals iedereen bij busienss class bij elkaar op schoot kruipt