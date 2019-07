Hi, Ik ben erg geinterreseerd in de ETF's van ARK. Ik vroeg me af of jullie weten of er een Nederlandse (of anders een Europese) broker waar deze wel beschikbaar zijn. Ik weet dat ze bij DEGIRO niet beschikbaar zijn vanwege MiFiD II regelgeving. Groetjes, Floris

