Europese beurzen openen lager



Bron: De Aandeelhouder - maandag, 08 juli 2019



Rustig begin nieuwe handelsweek.



De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.



IG Markets voorziet een openingsverlies van 43 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 8 punten voor de Britse FTSE 100.



De Europese beurzen sloten vrijdag lager, na een sterker dan verwacht banenrapport over juni uit de Verenigde Staten, dat de Fed minder reden geeft om de rente snel te verlagen.



De beurzen moesten van start zonder sturing van Wall Street, waar de handel donderdag stillag. In de middag liepen de verliezen op nadat het aantal nieuwe banen in de VS veel sterker uitviel dan verwacht. De dollar steeg en de goudprijs zakte, omdat de kans op een snelle renteverlaging door de Fed zou zijn afgenomen.



"Beleggers verkopen goud vooral omdat ze denken dat de Fed minder reden heeft om agressief te verruimen", zei marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets.



Eerder op de dag was er reden tot meer zorg over de Europese economie na zwakke cijfers uit Duitsland.



De fabrieksorders bleken veel sterker gedaald dan was voorzien, met 2,2 procent, waar een daling met 0,3 procent werd verwacht. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het daarmee een week om snel te vergeten voor de Duitse economie, na eerdere zwakke arbeidsmarktcijfers en teleurstellende winkelverkopen.



Bedrijfsnieuws



Topman Harald Krüger stapt op bij BMW na zijn eerste termijn, waardoor de Duitse autofabrikant op zoek moet naar een nieuwe CEO terwijl de winsten teruglopen en de concurrentie fors toeneemt in de snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen.

Het aandeel BMW daalde 0,4 procent.



Het Zweedse techconcern Hexagon sloot 11 procent lager na een sterker dan verwachte vertraging in juni door ontwikkelingen in China en een herstructureringsprogramma.



Osram Licht steunt het overnamebod van 35,00 euro per aandeel van de private-equity firma's Bain en Carlyle. Het aandeel won 2,2 procent tot 33,21 euro.



Parijs zag ArcelorMittal 1,3 procent inleveren, terwijl Legrand net geen 2,0 procent daalde. Unibail-Rodamco deed het gezien het marktbeeld heel aardig met een plus van 1,9 procent.



De beurs in Frankfurt liet Siemens een verlies optekenen van 3 procent, gevolgd door staalconcern ThyssenKrupp dat 1,4 procent prijsgaf. Alle plussen bleven in Frankfurt onder het procent.



Deutsche Bank steeg 2,5 procent. Garth Ritchie, de president van de raad van bestuur van Deutsche Bank en hoofd van de zakenbankdivisie stapt eind deze maand op. Zijn taken worden waargenomen door CEO Christian Sewing.



Afgelopen zondag kondigde Deutsche Bank een grootschalige reorganisatie aan.



Euro STOXX 50 3.527,98 (-0,46%)

STOXX Europe 600 390,11 (-0,72%)

DAX 12.568,53 (-0,49%)

CAC 40 5.593,72 (-0,48%)

FTSE 100 7.553,14 (-0,66%)

SMI 9.980,22 (-0,86%)

AEX 570,46 (-0,54%)

BEL 20 3.643,73 (-0,38%)

FTSE MIB 21.985,79 (-0,61%)

IBEX 35 9.335,00 (-0,70%)



AMERIKAANSE AANDELEN



Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.



De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten vrijdag licht lager, nadat een sterk banenrapport een agressieve verlaging van de rente door de Federal Reserve dit jaar een stuk minder zeker maakte. Donderdag was Wall Street dicht voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid.



Het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse regering meldde een toename van het aantal banen met 224.000 in juni, wat veel sterker was dan de 170.000 banen die waren voorspeld door economen.



De kans dat de Fed deze maand de rente met 50 basispunten verlaagt in plaats van de normale 25 punten werd voorafgaand aan het rapport nog op 25 procent geprijsd, volgens een index van CME Group. Na het sterke banencijfer was dit nog maar 6 procent.



"Ik zie de Fed niet zokm plannen wijzigen op basis van één banenrapport", zei JJ Kinahan van TD Ameritrade tegen MarketWatch. "De markt stelt de kans op een renteverlaging op 100 procent. De Fed is in een hoek gedrukt omdat de verwachtingen zo hoog zijn."



Toch denkt Kinahan dat de Fed na het banenrapport kan besluiten tot slechts één renteverlaging en de volgende stap uitstellen totdat duidelijker is hoe sterk de Amerikaanse economie vertraagt.



Beleggers keken ook naar de nieuwste schermutselingen over het handelsbeleid tussen de Verenigde Staten en China. Eerder deze week klommen de markten op het nieuws dat de presidenten Donald Trump en Xi Jinping besloten de gesprekken te hervatten. China koopt weer Amerikaanse landbouwproducten en de VS beloofden geen nieuwe importheffingen door te voeren en bedrijven weer toe te staan om bepaalde zaken te leveren aan de Chinese telefoniereus Huawei.



Toch blijft onduidelijk in hoeverre de lucht is geklaard. Beijing zegt niet hoeveel en wanneer het Amerikaanse landbouwproducten zal kopen en een Chinese official zei donderdag dat een deal alleen mogelijk is als Amerika alle invoerheffingen wegneemt. Washington stelt juist dat sommige heffingen moeten blijven staan om te zorgen dat China zich aan de afspraken houdt.



Een analist van Jeffries zei dat de kans op een handelsdeal met China afneemt nu de eindeloze periode van nieuwe presidentsverkiezingen is begonnen. "Dat betekent dat Trump elke deal met Beijing moet verdedigen tegen kritiek van Democraten."



Bedrijfsnieuws



Halfgeleiderfondsen stonden onder druk, na een winstwaarschuwing van Samsung. De Koreaanse maker van smartphones en microchips boekte 56 procent minder winst in het tweede kwartaal. Dit kan wijzen op minder vraag naar chips wereldwijd.



Intel sloot 0,9 procent lager. NXP Semiconductors werd 1,2 procent minder waard.



Electronic Arts, de maker van computerspellen, ging voor de tweede dag onderuit, na de release van het tweede seizoen van Apex Legends. Beleggers geloven niet dat het spel de concurrentie aankan met het megasucces Fortnite, dat wereldwijd wordt gespeeld door 250 miljoen spelers. Electronic Arts sloot 4,6 procent lager.



Financials waren in trek, omdat de rendementen op obligaties aantrokken na het Amerikaanse banenrapport. Zakenbanken Goldman Sachs en Citigroup stegen 0,9 en 0,8 procent.



S&P 500 index 2.990,41 (-0,18%)

Dow Jones index 26.922,12 (-0,16%)

Nasdaq Composite 8.161,79 (-0,10%)



AZIE



De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager, met een min van een procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 2,5 procent voor de Chinese Shanghai Composite.



De Japanse machine-orders bleken in mei gedaald, na een stijging in april.



Nikkei 225 21.532,32 (-1,0%)

Shanghai Composite 2.936,97 (-2,5%)

Hang Seng 28.296,47 (+1,7%)



VALUTA



De euro/dollar noteerde op 1,1226. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1220 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1223 op de borden.



USD/JPY Yen 108,35

EUR/USD Euro 1,1226

EUR/JPY Yen 121,63



MACRO-AGENDA:

01:50 Machine-orders - Mei (Jap)

08:00 Industriële productie - Mei (Dld)

08:00 Handelsbalans - Mei (Dld)

21:00 Consumentenkrediet - Mei (VS)



BEDRIJFSNIEUWS:

07:30 Air-France KLM - Vervoercijfers juni (Fra)