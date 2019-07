Nyrstar « Terug naar discussie overzicht

Sinds 24 juni geen notering meer op Euronext Brussels.

"Was loss??"



Deze eens zo beloftevolle parel werd in 2007 met fenomenale "ster" verwachtingen en met de grote trom op de beursvloer gegooid na afsplitsing van Umicore.

12 jaar later na 4 CEO's, talrijke KV's en een gigantisch mismeesterd management is aandeel op stervensna helemaal dood en volledig 'gemold';zonder enige vorm van toekomstperspectief,laat staan herstel!

Voor de weinige believers die nog aandelen( what's in a name..)hebben in Nyrstar, veel succes gewenst!!!Maar ik denk dat het enige realistische scenario op dit ogenblik duidelijk maakt dat het doek allicht definitief zal vallen en terug vele, vele kleine aandeelhouders hun zure spaarcentjes in rook zien opgaan.

Schandelijk dat zoiets terug is kunnen gebeuren!!!

Men geeft er voorlopig nog niet zoveel ruchtbaarheid aan als L&H of Fortis; maar dit is de zoveelste grote beurskater die er eigenlijk niet mocht komen; gezien her gigantische potentieel dat er in 2007 zat aan te komen indien het zeer goed was bestuurd geweest

Jammer, jammer, jammer.....

Uiteindelijk wordt het Nedelandse Trafigura de gelukkige winnaar en heeft alles met zachte dwang in behoorlijk korte termijn volledig kunnen opslokken

En hebben er zich enkelingen in sneltempo kunnen verrijken ten koste van de vele kleine AH