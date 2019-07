Hunter Douglas « Terug naar discussie overzicht

Ik zie nog geen draadje van deze Hunter Douglas preferente aandelen HUNDP isin: ANN4327C1303



ze betalen :

Hunter Douglas N.V.’s Articles of Association fix the annual dividend on each preferred share at a percentage of the par value. This percentage amounts to 2.25% per annum over the European Central Bank’s deposit rate on the last working day of May of the affected year.

over een par value van 24 cent.



HD heeft ooit (2008) het merendeel van de uitstaande prefs ingekocht voor 30 cent.



in 2015 stegen ze tot 1,30, waarom is mij niet duidelijk. Maar 2,25% is tegenwoordig geen slechte rente zou ik zeggen.