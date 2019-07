*Man man, in wat voor een land leven we toch tegenwoordig, weer een stelletje financiële maatregelen waar men zich in het Derde Rijk de vingers van af zouden likken.De Fiscus en de Fiod die gewoon lekker in je bankgegevens mee kunnen bladderen en zien hoeveel pakjes comdooms je nu weer hebt gekocht, of hoeveel flessen wijn..(die info gaat dan ook door aan de meestbiedende zorgverzekeraar)Alsmede de banken onderling, die mogen ook gewoon jou banktransacties gaan uitswisselen, weet je zeker dat al je privegegevens doorverkocht worden.. contante betalingen boven de 3K verbieden.. Heel handig voor al die auto- en veehandelaren. En jezus nog aan toe. Dit gaat toch gewoon te ver allemaal. Poetin verbied het zijn volk nog niet eens om cash af rekenen. Belachelijke inhalige overheid die overal een vieze klauw in de pap probeert te hebben, maar juist economisch gezien frustrerend werkt. Eerst omzetbelasting, zorg en klimaat extreem duur maken voor de burger(pak de monddode burger toch al zijn vrij besteedbare inkomen af, er is toch niemand die zijn belangen behartigd..) en dan een beetje communistische heilstaat maatregelen invoeren..George Orwell's nachtmerrie waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen het totalitaire bewind is aardig aan het uitkomen langzamerhand.. 1984...Ik zeg allemaal FvD stemmen, is onze enige kans! Weg ligt open want natuurlijk is vervelende baantjesjager Rutten vertrokken naar Brussel met zijn debiel naar links opschoven bewind, die nare plucheplakker. bekendste vrijgezel van Nederland? I beg to differ: ken maar één iemand die 17 miljoen Nederlanders in hun achterste heeft ........!!!(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet wil dat banken en betaaldienstverleners verplicht worden om zich aan te sluiten op een elektronisch systeem, waarmee gegevens van klanten van banken automatisch kunnen worden opgevraagd door autoriteiten voor de opsporing en vervolging van witwassen.Dat staat in een plan van aanpak tegen witwassen dat maandag werd gepubliceerd.Het proces van opvragen van klantgegevens vindt nu nog handmatig plaats.Het bijbehorende portaal met bankgegevens zal volgens het wetsvoorstel worden uitgebreid met saldo- en transactiedata.Het voorstel wordt voor de zomer ingediend bij de Tweede Kamer. De wet zou begin 2020 in werking moeten treden.Het plan bevat nog een groot aantal andere maatregelen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan openbare registers met uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en trusts en strengere rapportageverplichting voor stichtingen.Grote contante transactiesOok komt er een verbod voor handelaren om contant geld te accepteren voor transacties boven 3.000 euro. De regelgeving voor handel in cryptovaluta wordt ook aangescherpt. Toezichthouder DNB gaat binnen Europa pleiten voor afschaffing van het biljet van 500 euro.Er komt extra budget voor opsporing en witwassen. De opsporingsdiensten van FIOD, FIU en OM krijgen extra capaciteit, er komen 171 banen bij de politie bij voor de opsporing. Ook wordt er 30 miljoen euro extra gespendeerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid om crimineel vergaard vermogen af te pakken.Wettelijke belemmeringen voor banken om onderling gegevens uit te wisselen moeten worden weggenomen. Ook moet er een Serious Crime Task Force komen die gegevens over witwascriminelen uitwisselt met de grote banken. Nederland wil ook dat er een nieuwe centrale toezichthouder op witwassen komt in Europa.Eigen overtuigingBestuurders van banken moeten uitdragen dat commercie niet boven de naleving van de regelgeving mag worden gesteld, meldt het rapport, indirect verwijzend naar de schikking die het Openbaar Ministerie trof met ING voor het onvoldoende naleven van antiwitwasregels. In wat een reactie lijkt op uitspraken van een commissaris van ING, voegt het rapport daaraan toe: "Wij verwachten bovendien dat zij dit doen vanuit een eigen overtuiging dat dit belangrijk is, en niet omdat zij hiertoe wettelijk verplicht zijn."Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 01, 2019 04:12 ET (08:12 GMT)© 2019 ABM Financial News. All rights reserved.AAND ABN AMRO BANKNL0011540547AAND ADYEN EUR 0.01NL0012969182AAND ING GROEP SP ADRUS4568371037AAND ING GROEP @ EUR 0.01NL0011821202AAND INTERTRUST @ EUR 0.60NL0010937058AAND NIBC HOLDINGNL0012756316CT A VAN LANSCHOT KEMPENNL0000302636