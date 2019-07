Tot de financiële crisis was ik een actieve belegger die ook vaak op IEX te vinden was. Toen ontdekte ik de oplossing voor de crisis en dat is stoppen met geld bijdrukken en stoppen met meer schulden. Het is beter om de rente negatief te laten worden. Het onderzoek heeft na 10 jaar wel iets opgeleverd.Er is een overaanbod van kapitaal en daarom gaat de rente omlaag. Het alternatief is kapitaalvernietiging d.m.v. depressie of oorlog zodat de rente later weer omhoog kan wanneer alles opnieuw opgebouwd gaat worden.De centrale banken proberen inflatie te creëren door geld bij te drukken in de hoop dat dan de rente omhoog kan. Het alternatief is een belasting op contant geld en centrale bank deposito's. Is die belasting hoog genoeg, dan is geld bijdrukken niet nodig en is deflatie geen probleem.Rente is ook een vergoeding voor risico. Dus als de rente eenmaal negatief is, kan positieve rente verboden worden. Riskante leningen verdwijnen dan. Daarmee wordt het financiële systeem stabiel.Personen, bedrijven en landen die niet meer kunnen lenen moeten hun financiën op orde brengen.Negatieve rente is ook een teken van vertrouwen. Immers landen als Zwitserland en Nederland hebben hun financiën op orde en kunnen lenen tegen negatieve rente. Landen met slechte financiën kunnen dat niet.In mijn onderzoek wordt ingegaan op de oorzaken van negatieve rente en ingegaan op de vraag hoe het toekomstige financiële systeem er uit kan zien.(1) over de oorzaken van negatieve rente:(2) aanpassingen in het financiële systeem en de haalbaarheid daarvan:Het is helaas zo dat in de wetenschap, het toezicht en de centrale banken de middelmatige geesten regeren, zodat dit idee niet zo snel de aandacht zal krijgen die het verdient, maar het is meer dan ooit nodig dat dit gebeurt.