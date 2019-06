Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

De tijd vliegt, en wanneer de meeste posters dit lezen is het eerste half jaar alweer afgetikt.Het is gewoonweg een rampjaar voor Mittal, dik 13% in de min, de rode vlagdrager van de Aisniks.Velen zullen zich net als ik achter de oren krabben en zichzelf afvragen, hoe is dit in vredesnaam mogelijk.Tja, de cijfers zijn op zich niet slecht, Mittal is het allergoedkoopste fonds van de index zoals eerder genoemd, maar ja, het zijn de handelssacties en Mittal is midscheeps geraakt door het Chinese Pisbakkenstaal.Ik maak me er maar niet druk om, het helpt toch niets, bovendien is het veel te heet om je druk te maken, en bovenal, je verandert er toch niks aan.Het was me het weekendje wel, topoverleg met alle "lijders" van de wereld verweg in Azie.Ze waren allemaal in opperbeste stemming, de sfeer was prima, er werd geen kwaad woord gezegd, en Trump bracht na afloop ook nog even een bezoek aan zijn grote vriend in Noord-Korea.Maar laten we eerlijk zijn, de problemen zijn zeer complex, waarschijnlijk zijn ze ook nooit oplosbaar, en zal er constant naar een tijdelijke oplossing gezocht gaan worden.En alleen een gek zou verwacht hebben dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen waren.Denk maar eens goed na, als je als land niets meer produceert dan bied je ook geen werkgelegenheid voor de burgers.Deze hebben dan geen baan meer, ze verdienen geen geld, en hebben dus in feite niets meer te besteden.Het is niets anders dan de basis van economische groei, verkoop je aan anderen spullen met een gezonde winst, dan gaat het je voor de wind.Maar aan de andere kant, we zijn zelf genoodzaakt, mede veroorzaakt door ons rampenkabinet, om keuzes te maken omdat we steeds minder te besteden hebben.Spullen uit China zijn goedkoop, en ik doe er zelf ook zeker aan mee.Lastig allemaal.Maar ja, je hebt steeds meer mensen die er gewoon van overtuigd zijn dat wanneer je geld nodig hebt je dit gratis uit de muur kunt halen.Geheel verbaasd was ik niet over de beelden die ik zag van de Eurofielen tijdens de top.Wat hebben ze er in vredesnaam gedaan, voor hun was het niets anders dat een weekendje uit op kosten van de belastingbetaler.Ze waren overduidelijk met zichzelf bezig, verder heb ik ze eigenlijk niet gehoord over hoe wij de handelssancties aan gaan pakken.Ik kijk er morgenvroeg zelfs niet vanop dat ze Juncker opnieuw verkozen hebben voor een volgende termijn, bij dit soort figuren is alles mogelijk.Bijna iederéén is boos op Trump, waarom eigenlijk, de economie in de States draait goed, de rente ligt er op een acceptabel niveau, ik ben boos op Draakmans, hij heeft alles voorgoed kapot gemaakt voor ons en dit gaat ook nooit meer goed komen.Tenzij de Euro ploft.Ilva blijkt ook de bekende molensteen om de nek van Mittal.Het is niets anders dan een giftig wespennest in een land dat alle regels aan haar laars lapt.Ik hoop dat ze er dit jaar nog wat verdiend hebben en dat ze er zonder al te veel blikschade afscheid van kunnen nemen.Waarschijnlijk heeft Mittal dit wel zo bedongen in het tijdelijke lease-contract.Volgens mij gaat het nooit wat worden, de Italiaanse regering zit diep in de shit en heeft geen Lire meer te makken.Tja, wat gaat de koers op 1 juli doen, ik heb werkelijk geen idee, de handel gaat tegenwoordig geheel via algoritmes d.m.v. éénarmige bandieten die op hun beurt weer geprogrammeerd worden door beursapen.Ik heb daarom maar geen enkele illusie meer en doe ook maar geen enkele voorspelling.Hoe lang gaat het nog goed, de economie raakt oververhit, goed personeel is niet meer te vinden, en her en der zie je toch al de eerste aankondigingen van massaontslagen.Eens zal het moment weer komen dat Magere Hein onaangekondigd met zijn zeis bij je aan de voordeur klopt.Het zal nog wel even doorsudderen, let echter op de eerste bedrijven die in gebreke blijven bij het voldoen van hun rekeningen.De klap zal deze keer genadeloos hard zijn.Ik reken maar op een rampscenario, dan kan het op termijn tenslotte alleen maar meevallen.