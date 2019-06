Zware straf voor aandelenhandel met voorkennis



De rechtbank in Amsterdam heeft misbruik van voorkennis bij de handel in aandelen Weweler zwaarder bestraft dan het Openbaar Ministerie had geëist....

K., schoonzoon van Wewelers president-commissaris H. van Asselt, moet ook de winst van 32 duizend gulden op de aandelentransacties terugstorten. Hiervoor had hij een auto voor zijn vrouw gekocht.



De rechtbank achtte gisteren wettig en overtuigend bewezen dat K. eind 1993 met voorkennis in aandelen had gehandeld, hoewel de verdachte dit zelf steeds heeft ontkend. K., die nooit belegde, kocht op 29 en 30 november van dat jaar 3500 aandelen Weweler. Op 1 december maakte Weweler, fabrikant van autoveren in Apeldoorn, bekend dat de Franse dochter Weweler Distribution tegen een opvallend goede prijs kon worden afgestoten. Hierdoor schoot de koers op de beurs omhoog.



De rechtbank concludeert in zijn vonnis dat de leden van de directie en raad van commissarissen vóór 1 december op de hoogte waren van de gunstige transactie met Weweler Distribution. 'Zij allen ontkennen dat zij die geheime informatie aan de verdachte hebben doorgespeeld. Maar dat laat onverlet dat het in beginsel mogelijk is geweest dat verdachte langs enigerlei weg eveneens hiermee bekend is geworden', aldus rechtbankvoorzitter mr. M. Mastboom.



Uit de gedragingen van W. concludeerde de rechtbank dat dit ook daadwerkelijk het geval is geweest. K. had nauwe banden met Weweler. Zijn bedrijf, Muntz Beheer in Amersfoort, verzorgde het jaarverslag voor het bedrijf. Volgens de rechtbank was hij ondanks eerdere ontkenningen goed op de hoogte van de financiële positie van Weweler.



Om aandelen Weweler te kopen opende K. op 29 november een aparte rekening bij de Rabobank in Amersfoort, terwijl hij al een privé-rekening had bij de ABN Amro in Apeldoorn. 'De betalingsafschriften van deze rekening werden op verzoek van de verdachte verzonden naar zijn bedrijfsadres. Deze gang van zaken is niet logisch en verdachte heeft daarvoor desgevraagd geen deugdelijke verklaring gegeven', aldus Mastboom. Ook boekte hij telefonisch 85 duizend gulden bedrijfsgeld naar de Rabo-rekening, zodat hij onmiddellijk aandelen Weweler kon kopen. 'Ook hiervoor is geen deugdelijke verklaring.'



Verder rekende de rechtbank hem zwaar aan dat hij tegen iedereen had gezwegen over de transacties in Weweler. Tegen financieel-directeur G. Snijders ontkende K. begin 1994 dat zijn bedrijf in aandelen Weweler had gehandeld. 'Het valt niet in te zien waarom verdachte bij een dergelijke vraag de scheiding tussen rechtspersoon en natuurlijke persoon van doorslaggevend belang achtte', stelde Mastboom. De rechtbank concludeerde verder dat de voorkennis over de op handen zijnde transactie met het Franse dochterbedrijf als zeer koersgevoelig kon worden aangemerkt.



De rechtbank vond een zware straf op zijn plaats. Misbruik van voorwetenschap ondermijnt het vertrouwen in de Amsterdamse beurs. 'Hiervan zijn negatieve gevolgen te verwachten voor met vreemd vermogen te plegen investeringen. Zo is uiteindelijk het gehele economische proces in het geding.'



De door het Openbaar Ministerie geëiste geldboete deed volgens de rechtbank ook onvoldoende recht aan de strafwaardigheid van het delict en aan de preventieve werking die van de straf dient uit te gaan. Omdat verdachte niet eerder was veroordeeld, bleef de gevangenisstraf geheel voorwaardelijk. De geldboete werd echter verhoogd van 10 tot 25 duizend gulden.



K. was vrijdag zelf niet op de rechtbank aanwezig. Zijn raadsman mr. C. van Bavel zei dit weekeinde met zijn cliënt te zullen overleggen of hoger beroep zal worden aangetekend. Van Bavel toonde zich zeer teleurgesteld over de uitspraak. 'De rechtbank neemt blijkbaar een voorschot op de nieuwe wet', aldus een aangeslagen Van Bavel. 'Met dit vonnis worden alle sluizen opengezet.' Daarna vertrok hij snel, samen met de schoonvader van K., die wel aanwezig was.