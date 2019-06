Het werd tijd voor Een LT investering a 65KIk ben al een hele tijd aan het nadenken geweest hoe je een€potje van 65.000.- niet alleen in stand kan houden, maar ook kan laten renderen. Mijn voorstel na uitgebreide research is als volgt.Turkije is een land met 80 miljoen inwoners en is het eerste land waar je aan denkt als investeerder als je het hebt over 'opkomende' markten, alwaar over het algemeen de beste rendementen te behalen zijn, omdat er nog verdere brede economische ontwikkeling op termijn mogelijk is. Omdat er heel veel westers geld in het banksysteem zit kun je er tamelijk zeker van zijn dat het land niet snel failliet zal gaan, daarvoor zijn de belangen te groot.Dat het land momenteel echter in een recessie zit en een hoge inflatie kent, moge duidelijk zijn.Dit alles heeft het voordeel dat de nationale munt, de lira nogal fluctueert en na jaren van voorspoed momenteel reeds erg laag staat, en wellicht nog wel iets verder wegzakt..? Voor €1.- krijg je momenteel ca 6.5 lira’s.Daarentegen wordt op een 1-jaars deposito in lira’s een hele hoge rente betaald, 20%De grap is dat die hoge rente een evt. verdere waardedaling van de lira al heel aardig dekt.Die rente is zo hoog omdat de inflatie hoog is vanwege de recessie. Maar het ecoconomische tij kan weer keren.Aangezien het een lange termijn (LT) belegging betreft is er ook nog iets anders wat speelt: op termijn kun je behalve hoge rentes, bij een toekomstig herstel van de Turkse economie een forse opwaardering van de munt verwachten van ca 30 of zelfs 40%. Dus als het goed is eten we dan van twee walletjes, behalve de hoge rente die we jaarlijks ontvangen, pakken we evt ook nog de waardestijging van de munt zelf mee en dus rendeert ons kapitaaltje niet alleen prima, maar groeit het in dat geval zelfs ook nog!Geduld oefenen is hierbij het belangrijkste, laat maar lekker staan die pot..Ik ga even uit van een bedrag van momenteel 425.000 lira als waarde tov de 65K en als je dat geld een jaar in deposito wegzet bij een gerenommeerde Turkse bank zoals Yapi Kredi, ontvang je na een jaar een mooi rendement.Deze bank is internationaal georiënteerd en staat goed aangeschreven als ‘behoudend’.Wellicht gaat na de valutawissel de munt nog verder zakken, dat behoeft geen bezwaar te zijn zolang we de liras maar niet verkopen.**Turkije is nu reeds spotgoedkoop, alle toeristen gaan er massaal naar toe dit jaar! Ook de vastgoedprijzen zijn bijzonder laag, je kunt dus altijd nog besluiten een prima luxe appartement aan zee te kopen in liras en dat laten renderen door het te verhuren via een bureau oid.Al met al lijkt het met de risico's mee te vallen, zeker zolang je het geld maar in lira's aanhoudt, is er eigenlijk weinig aan de hand. Beleggen is altijd ergens risicovol, zekerheid bestaat niet.Hoe dan ook, ik vond het een prima plan om deze gok aan te gaan, temeer daar we onszelf hiermee dwingen om het geld niet te snel op te maken, maar uitsluitend het jaarlijkse rendement ten eigen nutte kunnen aanwenden, om zo dit kapitaaltje zoveel mogelijk in stand te houden. Je kunt ook voor een half jaar, of drie maanden, of zelfs een maand een deposito in lira’s afsluitenPs Yapi heeft een bankvergunning van de Nederlandse Bank en valt onder het depositogarantiestelsel.Benieuwd wat je er van vindt?RuliPs de koers van de lira volg ik op www.valuta.nl