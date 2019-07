Ørsted: Glennmont neemt belang van 25% in Duits offshore windproject.Gode Wind 1 is een operationeel offshore windpark van 330 MW in de Duitse Noordzee, dat momenteel wordt gehouden in een 50/50 joint venture tussen Global Infrastructure Partners II, een door GIP beheerd fonds en Ørsted.Ørsted behoud zijn 50% in het project.De Nederlander Joost Bergsma, is CEO van Glenmont Partners

Ørsted: Glennmont neemt belang van 25% in Duits offshore windproject.Gode Wind 1 is een operationeel offshore windpark van 330 MW in de Duitse Noordzee, dat momenteel wordt gehouden in een 50/50 joint venture tussen Global Infrastructure Partners II, een door GIP beheerd fonds en Ørsted.Ørsted behoud zijn 50% in het project.De Nederlander Joost Bergsma, is CEO van Glenmont Partners

Het Deense Orsted A/S (50% Deense overheid) spring vandaag +5%, nadat het een nieuw uitbating contract voor een offshore windmolenpark met een capaciteit van 1.100 MW. binnen haalde in New Jersey (USA) (voor 25 jaar)Het aandeel steeg afgelopen jaar reeds 55% en de afgelopen 3 jaar 142%Naast Denemarken (bezit er ook de hoogspanning) baat Orsted baat ook in Nederland diverse windmolenparken (Hoofdzetel Vlissingen) en gascentrales uit.UK, USA en Taiwan, zijn de andere regio's waar Orsted A/S actief is