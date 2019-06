Dank voor je antwoord. In het verlengde van mijn vorige vraag (ook over aandelen-apps en ook beginnervraag): er staat bij elk aandeel vemeld ‘rendement’. Als ik me niet enorm vergis, is dat dividend. Waarom staat dat er dan niet? (Mocht ik met mijn beginnersvragen een stoorzender zijn in deze koffiekamer, dan hoor ik het graag. Is er dan een forum waar ik met mijn vragen terecht kan?)

Dank voor je antwoord. In het verlengde van mijn vorige vraag (ook over aandelen-apps en ook beginnervraag): er staat bij elk aandeel vemeld ‘rendement’. Als ik me niet enorm vergis, is dat dividend. Waarom staat dat er dan niet? (Mocht ik met mijn beginnersvragen een stoorzender zijn in deze koffiekamer, dan hoor ik het graag. Is er dan een forum waar ik met mijn vragen terecht kan?)

De waarde is altijd in de lokale (beurs) muntsoort. Bij het zoeken naar een aandeel zie je ook waar die actief is. ING of Shell zul je b.v. vaker tegenkomen met verschillende waarden (dollar/euro). Even kijken in de omschrijving of op IEX of je de goede hebt.