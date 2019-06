Een groepje Belgische om dividenden te rapen....





Ants, dan moet je je echt nog wat meer in Belgische dividenden verdiepen. Er is vrijwel geen land in Europa dat de dividenden zo gruwelijk afstroopt als de Belgische Overheid. Akkoord in Oostenrijk en Finland hebben ze eenzelfde tarieven, maar 9 van de tien andere Europese landen romen de dividenden totaal niet af ofwel veel minder dan de Belgische



Volgens mij bestaat er geen fonds met een scheutje Chinees en Amerikaans en dan de door jou genoemde aandelen. Dus zul je zelf aan de slag moeten gaan.



Met een GBL heb je al zo'n 50 fondsen onder één dak..... Met Sofina ongeveer hetzelfde. Alleen al met die twee fondsen belg je in meer dan honderd bedrijven, waaronder Adidas, Indiase ICT, Lafarge Holcim etc. etc. Dus nog meer dan 100 andere namen.



Je kunt het ook te ingewikkeld maken Ants! 500 Euro per twee maanden in GBL en 500 Euro per twee maanden in Sofina OF Ackermans @ van Haaren OF in GIMV en je zit al super gespreid en internationaal ge-oriënteerd.



Succes, Peter





Verdikkeme nog aan toe: Nou vergeet ik de beste van het laatste jaar: BREDERODE. Zit je ook nog voor 50 procent in succesvolle privat equity en Brederode verhuisde van Belgib naar Luxemburg juist om die verdomd hoge belastingen...