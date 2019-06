Fastned « Terug naar discussie overzicht

Uitgelicht: enorme koersexplosie FastnedFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSFastned52,99 42,99 429,90 % Euronext Amsterdam(ABM FN-Dow Jones) Een aandeel dat afgelopen week de aandacht trok op het Damrak, is Fastned.Vrijdag kreeg de exploitant van snellaadpalen voor elektrische auto's een notering aan Euronext Amsterdam, maar de plannen om 30 miljoen euro op te halen werden donderdagmiddag nog in de ijskast gezet.Dit gebeurde in verband met "markt-gerelateerde omstandigheden".CEO Michiel Langezaal lichtte voor de camera van ABM Financial News nader toe dat er "behoorlijk veel rumoer" over de subsidieregeling voor elektrisch rijden was. Daarmee was het volgens hem "eigenlijk niet het juiste moment" voor een plaatsing.Toch vond Langezaal het nuttig om wel een notering te krijgen aan Euronext. "Heel erg belangrijk", aldus de CEO, omdat de onderneming zo toegang krijgt tot een grotere kapitaalmarkt die nodig is voor het "ambitieuze" groeiplan van Fastned.En geld is er nodig.FastNed, opgericht in 2012 door Langezaal en Bart Lubbers, wil zijn netwerk snel uitbreiden om de groeiende vloot van elektrische auto's te kunnen bedienen. Het bedrijf bouwde al 85 snellaadstations in Nederland en 12 in Duitsland en wil uiteindelijk toe naar 1.000 stations in heel Europa.De Nederlandse regering rekent in 2030 op 1,9 miljoen elektrische auto's. Wellicht wat te ambitieus, denkt analist Nico Inberg van IEX, maar dat er een sterke groei komt, daarvan is hij overtuigd.De 30 miljoen euro die Fastned in de afgelopen dagen had willen ophalen, is dan ook lang niet genoeg voor alle plannen van de onderneming. Daarbij is een deel van de eerste groei gefinancierd met obligaties, en die moeten uiteindelijk ook worden terugbetaald.De combinatie van een grote behoefte aan geld en een hoge waardering, maakte dat Inberg belegger afraadde aan de emissie van Fastned mee te doen.En die waardering is er op de eerste handelsdag op Euronext niet minder geworden.Fastned wilde aandelen verkopen voor 10,00 euro om zo 30 miljoen euro op te halen. Dat ging niet door, maar de koers steeg op de eerste handelsdag wel met 423 procent naar 52,99 euro. Overigens dient wel opgemerkt te worden dat de volumes laag waren. "Er zijn maar heel weinig stukken beschikbaar", aldus vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Groep.Er gingen vrijdag circa 125.000 stukken van de hand, maar gezien de koersontwikkeling "geloven mensen in de fantasie", zo constateerde Smit.En in de wandelgangen van Beursplein 5 gaat het verhaal dat enkele professionele handelaren vanochtend short zijn gegaan in het aandeel en door de sterke koersstijging enorm scheef kwamen te zitten en daarom stukken moesten kopen die niet voor handen waren, waardoor de koers alleen maar verder opliep.Toekomst?Een ander minpunt is de beleggingscasus dat Fastned geen uniek product heeft, maar iets verkoopt dat straks een 'commodity' zal zijn. Inberg voorziet dat andere bedrijven, die juist wel kapitaalkrachtig zijn, straks op grote schaal zullen investeren in een oplaadnetwerk.Weliswaar zijn er drempels om toe te treden tot markt, maar de grote spelers uit de auto-industrie lijken van een andere orde. Zo liet Volkswagen begin deze maand weten dat het tot en met 2025 maar liefst 36.000 laadpunten wil installeren in Europa.Ook benzinepomphouders zoals Shell, BP en Esso zouden straks en masse laadpalen kunnen gaan plaatsen, voorziet Inberg. FastNed kon dat tot nu toe tegenhouden via procedures met Rijkswaterstaat, maar de rechter kan het publieke belang zwaarder laten wegen, waarschuwt de analist.Analist Albert Jellema van Deaandeelhouder.nl voegt toe dat de accu's van elektrische auto's steeds beter zullen worden en de actieradius daarmee ook. En dat betekent dat bij de meeste ritten mensen helemaal niet meer langs de snelweg hoeven te laden, maar dit gewoon elke avond thuis kunnen doen. En dat zou betekenen dat er geen klanten meer aan de laadpalen van Fastned staan.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.