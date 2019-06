Tweede Kamer walgt van laminaat in antieke vergaderzaal



RENOVATIE BINNENHOF

Een plan om in de historische Oude Zaal in de Tweede Kamer een laminaatvloer te leggen, leidt tot onrust in het parlement. Het is het zoveelste idee van de Rotterdamse toparchitect Ellen van Loon, die daarmee nog meer onder vuur komt te liggen.

Jan Hoedeman en Peter Winterman 13-06-19, 19:30



Het voorlopig ontwerp voor de renovatie van het Binnenhof heeft tot onrust geleid bij het bestuur van de Tweede Kamer. In het ontwerp staat onder meer dat er een laminaatvloer moet komen in de Oude Zaal waar het parlement tot 1992 vergaderde. Nu wordt de ruimte gebruikt voor officiële ontvangsten, recepties en symposia.



De Tweede Kamer is verbolgen over ‘de moderne saus’ die Van Loon over het Kamergebouw wil gooien. Ook authentieke zalen worden gestript van historische elementen. Dat geldt onder meer voor de Schrijfkamer en de Rooksalon. ,,We wilden soberheid en doelmatigheid, maar daar wordt nog steeds onnodig van afgeweken’’, zegt een bron.

Kantoortuin



Eerder kraakten gebruikers van het Binnenhof de plannen van Van Loon om een tropische kantoortuin aan te leggen en verschillende vergaderzalen te verplaatsen. Als de gebruikers van het Binnenhof niet vóór 1 juli instemmen met het voorlopig ontwerp, heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken een probleem. Het is dan maar de vraag of de renovatie van het Binnenhof in het najaar van 2020 kan beginnen.



Het is nu aan voormalig D66-leider Alexander Pechtold om de crisis op te lossen. Op verzoek van Kamervoorzitter Arib gaat hij bemiddelen tussen alle betrokkenen, vanwege zijn ‘kennis en expertise’. Een klus die hij gratis en voor niets doet, zo zegt een woordvoerder van staatssecretaris Knops. Sinds zijn vertrek bij D66, in oktober vorig jaar, ontvangt Pechtold wachtgeld.



De eerste kwestie die hij waarschijnlijk op zijn bordje krijgt: het onvermijdelijke vertrek van architect Van Loon. Betrokkenen zijn zó ontevreden over haar werk, dat ze zelf ook zou willen stoppen. Tegenover deze krant wil Van Loon daar niets over kwijt. Welk prijskaartje aan het beëindigen van het contract met de architect hangt, is onbekend.