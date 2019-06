Het is steeds vaker in het nieuws dat mensen slachtoffer worden van fraude. 1 van de lucratieve vormen van (internet)fraude is boilerroomfraude. Je denkt als slachtoffer gebeld te worden door een reguliere firma, maar in werkelijkheid word je gebeld door een nepfirma. Veel slachtoffers schijnen naderhand geen aangifte te doen bij de politie omdat de slachtoffers ervan uitgaan dat de daders niet of nauwelijks te traceren zijn en omdat de slachtoffers zich schamen.



In het 4e kwartaal van 2018 ben ik slachtoffer geworden van fraude met Forex door Gain Capital Trading Berlin. Forex is handel in valutaparen.

Ze leken onderdeel te zijn van het grote Gain Capital.

Het platform, de website, de contacten etc. waren heel professioneel.

Ik kan me niet voorstellen dat ik het enige slachtoffer ben. Daarvoor is de investering te groot en de opzet te goed.



Ook ik schaam me, maar ik ben ook op zoek naar de daders. Is er een link met andere boilerroomfraudes?



Ik zou daarom graag in contact komen met iedereen die benaderd is door een Gain Capital Trading Berlin of een soortgelijke nepfirma.





Mail me a.u.b. op Victim1332019@outlook.com