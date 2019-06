HAAKSBERGEN (AFN) - TKH Group verhoogt zijn doelstellingen voor de middellange termijn en breidt zijn desinvesteringsprogramma flink uit. Dat meldde het technologiebedrijf voorafgaand aan een beleggersdag. TKH mikt nu voor de middellange termijn op een rendement op omzet (Return on Sales - ROS) van minstens 15 procent, van een eerdere bandbreedte van 12 tot 13 procent. De doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen (Return on Capital Employed - ROCE) gaat naar een bandbreedte van 22 tot 25 procent, van een eerdere 21 tot 23 procent. Volgens TKH draagt de voortgang bij de strategische transformatie naar hoogwaardige technologieën binnen de TKH-groep, plus het verder toegenomen belang in de verticale groeimarkten, de komende jaren sterk bij aan die hogere doelstellingen. Het bedrijf gaat daarnaast intensiever inzetten op het desinvesteren van activiteiten met een lagere winstgevendheid en beperkt autonoom groeipotentieel. Het huidige desinvesteringsplan van activiteiten met een totale omzet van maximaal 75 miljoen euro wordt uitgebreid tot een omzet van 300 miljoen tot 350 miljoen euro. TKH zal later met meer nieuws komen over deze stappen. .

