Pharming is inmiddels gestart met een koeienlijn om koemelk te gaan gebruiken voor de productie van het ons bekende middel Ruconest.

Vermoedelijk is of wordt er een embryo (een bevruchte eicel) die genetisch is gemanipuleerd of zo U wilt bewerkt, geplaatst in een gast koe op het moment dat er bij deze gast koe een eisprong/ovulatie heeft plaats gevonden. De genen anders gezegd de dragers van de erfelijke eigenschappen van ieder levend wezen zijn in dit geval zodanig "bewerkt" teneinde de gewenste Ruconest te gaan produceren.

Als alles naar wens verloopt zal dit embryo zich gaan ontwikkelen tot een jong en levensvatbaar kalf in de baarmoeder van de gast koe.

Na een draagtijd van plus minus 9 maanden zal deze gast koe het kalf gaan baren.

Na de geboorte zal blijken of het kalf van het vrouwelijk dan wel van het mannelijk geslacht is. Genetisch gezien is de kans op een vrouwelijk exemplaar bij de geboorte 50 %. een stierkalf, wanneer deze volwassen is kan dit stierkalf wel nakomelingen verwekken maar kan nu eenmaal niet drachtig worden en na de geboorte van haar kalf melk gaan geven.

Wanneer blijkt dat het door de gast koe gebaarde kalf vrouwelijk is zal dit kalf na ongeveer een jaar en 3 maanden geslachtsrijp zijn en een leeftijd hebben bereikt om voor nakomelingen te zorgen.

Hetgeen betekent dat dit dier dan bij een eisprong volwassen is en op zijn beurt bevrucht kan worden of op een natuurlijke wijze of door middel van kunstmatige inseminatie of wederom embryotransplantatie.

Wanneer deze jonge koe (een vaars in wording) na bevruchting in verwachting (drachtig) blijkt te zijn na een draagtijd van 9 maanden zal deze een jong kalf gaan baren.

Na de baring zal deze jonge koe of zo U wilt deze vaars de ons bekende Ruconest melk gaan produceren.

Het is mij niet bekend in welke stadium wij op dit moment ons bevinden van het door mij hierboven geschetste scenario.

Enige duidelijkheid hieromtrent zal de koers op zijn minst gaan stabiliseren.

Beleggers van Pharming hunkeren naar nieuws en duidelijkheid.

Sijmen zal daarnaar gevraagd vast hierop antwoord kunnen geven.