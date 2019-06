Foto | Amerikaanse tv-magnaat koopt Italiaanse voetbalclub Fiorentina Stadion Artemio Franchi in Florence. Stadion Artemio Franchi in Florence.Foto: Reuters. Rocco Commisso, de tv-magnaat die de New York Cosmos bezit, is de nieuwe eigenaar van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina uit de Serie A. Hij betaalde ongeveer €160 mln. Commisso, rijk geworden met kabelmaatschappij Mediacom Communications, deed in 2018 een mislukte poging om AC Milan over te nemen. De Amerikaan koopt de club van de broers Diego en Andrea Della Valle, eigenaren van het luxe modebedrijf Tod’s.

