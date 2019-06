Edelmetalen « Terug naar discussie overzicht

BEDRIJFSPROFIEL Gold Resource Corporation Gold Resource Corporation (NYSE American: GORO) is een goud- en zilverproducent gericht op projecten met lage bedrijfskosten en een hoog rendement op kapitaal. De belangrijkste focus van het bedrijf ligt op de cashflow, met als prioriteit om zinvolle dividenden terug te geven aan de eigenaars van de onderneming, haar aandeelhouders. Het bedrijf heeft twee mijneenheden in mijnbouwvriendelijke jurisdicties in Noord-Amerika. De "Oaxaca Mining Unit" bestaat voor 100% uit 6 potentiële hoogwaardige goud- en zilvereigenschappen in de zuidelijke staat Oaxaca, Mexico. De "Nevada Mining Unit" bestaat voor 100% uit drie aandelen, met een optie om een ??100% -belang te verwerven in een vierde, potentieel hoogwaardige goudbezit in de Walker Lane Mineral Belt in het westen van Nevada, VS.

BEDRIJFSPROFIEL Gold Resource Corporation Gold Resource Corporation (NYSE American: GORO) is een goud- en zilverproducent gericht op projecten met lage bedrijfskosten en een hoog rendement op kapitaal. De belangrijkste focus van het bedrijf ligt op de cashflow, met als prioriteit om zinvolle dividenden terug te geven aan de eigenaars van de onderneming, haar aandeelhouders. Het bedrijf heeft twee mijneenheden in mijnbouwvriendelijke jurisdicties in Noord-Amerika. De "Oaxaca Mining Unit" bestaat voor 100% uit 6 potentiële hoogwaardige goud- en zilvereigenschappen in de zuidelijke staat Oaxaca, Mexico. De "Nevada Mining Unit" bestaat voor 100% uit drie aandelen, met een optie om een ??100% -belang te verwerven in een vierde, potentieel hoogwaardige goudbezit in de Walker Lane Mineral Belt in het westen van Nevada, VS.