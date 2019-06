Altice « Terug naar discussie overzicht

Frankrijk pakt de delicate vergelijking van 5G-veilingen aan



PARIS (Reuters) - Ondanks de recente soberheid van de Franse overheid bij telecomveiling, kunnen toekomstige 5G-frequenties hun prijzen zien stijgen wanneer ze volgend jaar worden toegekend, zegt de president van de telecomregulator, die op zoek is naar parade om een ??Italiaans scenario te vermijden.



door Gwénaëlle Barzic en Mathieu Rosemain



De nieuwste generatie mobiele frequenties is niet alleen een verbeterde en snellere versie van 4G, zeggen de experts. Met een potentieel tien keer hogere doorvoer en een aanzienlijk kortere responstijd ("latency"), belooft het nieuwe toepassingen door alles te verbinden, van alledaagse objecten tot grote infrastructuren.



In deze toekomstige race voor de inzet van 5G, wordt de zenuw van oorlog gevormd door frequentiebanden, zeldzame en begeerde bronnen, die door overheden zijn toegewezen op manieren die kunnen variëren.



Het hoge bedrag van 6,55 miljard euro bereikt aan het begin van de maand in Italië, een van de eerste landen in Europa die veilingen hield, heeft financiële analisten en ratingbureaus die zich zorgen maken over de impact ervan op modellen Italiaanse operators.



Beleggers, die de telecomsector op de beurs mijden, onderzoeken nu de aankomende veilingen.



Gevraagd naar het Italiaanse precedent, is Sebastien Soriano terughoudend.



"Ik kan je nog niet zeggen dat Italië voor mij een tegenvoorbeeld is, totdat ik de martingaal volledig heb gevonden, zodat we niet dezelfde dingen doen", zegt een interview met Reuters, de president Arcep, die deze vrijdag een consultatie over de toewijzing van frequenties start.



DE ITALIAANSE EPOUVANTAIL



"Er is een ijzeren wet die schaarste is: hoe meer actoren een beperkte bron willen, hoe meer het een attributie creëert die concurrerend is", voegt hij eraan toe.



In tegenstelling tot andere landen, zoals Duitsland, waar het middel gemakkelijk beschikbaar is, is Frankrijk van plan om frequentiebanden toe te wijzen die, in het geval van 3,5 GHz, al gedeeltelijk door andere gebruikers worden gebruikt. met permissies voor sommigen tot 2026.



Als ARCEP overleg pleegt met verschillende technische oplossingen om dit obstakel te overwinnen, is het mogelijk dat het aantal beschikbare frequenties ten tijde van de veilingen in de zomer van 2019 beperkt is in vergelijking met de desiderata van de operatoren Orange, Bouygues Telecom, SFR (Altice) en Free Mobile (Iliad).



"Er moet nog een vergelijking worden opgelost", legt Sebastien Soriano uit. "Om te voorkomen dat het concurrentievermogen van de prijs wordt omgezet in hoge prijzen, moet je inventief zijn."



Een hoge kostenfrequentie zou een bijkomend probleem kunnen zijn voor Franse operatoren die nog steeds bezig zijn met de implementatie van 4G, ze zijn er niet in geslaagd om de technologische vooruitgang te realiseren in de prijs van hun pakketten, een van de laagste in Europa .



Als de regering enkele maanden geleden de deur niet had gesloten voor toewijzingen zonder veilingen in ruil voor sterke verplichtingen voor exploitanten, lijkt een dergelijk scenario niet op het model van de niet-gepubliceerde overeenkomst die dit jaar in de 4G is gesloten. vandaag niet het touw vasthouden.



GEEN NIEUWE "NIEUWE DEAL" TE ZIEN



In het geval van de 5G is het de toewijzing van nieuwe frequenties en geen vernieuwing, zegt Sebastian Soriano die de voorbeelden van Europese buren zoals Duitsland aanwijst die op weg zijn naar miljardenbiedingen. euro.



Bovendien leent de aard van de betrokken middelen - hoge frequentiebanden die het moeilijk maken om de hele bevolking te dekken - zich niet goed voor een voucheruitwisseling voorafgegaan door "frequenties versus verhoogde verplichtingen".



De optie van een "schoonheidswedstrijd" tussen kandidaten, die het mogelijk zou kunnen maken om het obstakel te omzeilen, lijkt ook moeilijk te implementeren.



Aan de andere kant verschijnt de zoektocht naar de financiële jackpot niet meer als de prioriteit van de Franse uitvoerende macht die de hand heeft op de valorisatie van de frequenties, onderstreept de leider van Arcep.



"In het verleden was de financiële test misschien heel belangrijk, maar nu zijn de geesten veranderd en ik zou zeggen dat er ruimte is om inventief te zijn," zegt hij.



Door nieuwe investeringen op te leggen aan operators die worstelen met een eindeloze prijzenoorlog, kan bieden de trigger zijn voor een consolidatie van een Franse markt die tot nu toe nooit de sleutel heeft gevonden.



Hoewel hij zegt dat hij in principe niet tegen een vermindering van het aantal acteurs is, wijst Sebastien Soriano erop dat er ook ruimte is voor manoeuvres op het gebied van netwerksharing, een van de onderwerpen die door belanghebbenden worden besproken. .



Een andere grote uitdaging voor Arcep is het vermogen van industriële spelers, grote infrastructuren, lokale autoriteiten om het proces te grijpen, dat misschien niet alleen openstaat voor operatoren, om zich nieuwe economische modellen voor te stellen.



Als de druk in Duitsland, vooral uit de automobielsector, groot is, merkt de Arcep momenteel niet dezelfde gretigheid in Frankrijk, ondanks de mogelijkheden die 5G biedt voor verbonden objecten, logistiek, de gezondheid, verbonden voertuigen of landbouw.



(Bewerkt door Bertrand Boucey)



Dus ben ik benieuwt wat de Franse overheid gaan doen, wel of geen veiling 5G