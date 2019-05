Het wordt tijd om vooruit te kijken en te stoppen met de asset for cash discussies, de aandelen zijn ingenomen en de cash staat op de rekening en of is inmiddels gespendeerd.



Met dank aan bokito tariff Trump is het kommer en kwel op de beurs en het ziet ernaar uit dat wij hier voorlopig nog niet van verlost zijn en krijgt TomTom zoals we al jaren gewend zijn ruimschoots zijn deel.



Persoonlijk ben ik benieuwd of de forse afname van het aantal vrij verhandelbare aandelen een nog groter volatiel gedrag zal vertonen, aandeel geniet weinig vertrouwen in de markt en geeft geen wachtgeld maar aan de andere kant legt de toenemende aanwas van cash een behoorlijk fundament.



Allemaal ingrediënten welke lucratief kunnen zijn om in dit aandeel te handelen, een target positie aanhouden om niet met lege handen te staan wanneer onverhoopt een hand uit de hemel zich aandient en bij dalingen door de marktsituatie of berichtgeving extra stukken innemen en deze extra stukken bij een opleving van de koers met winst laten gaan.



Vooralsnog gaan omzet en winst niet dusdanige vormen aannemen die in verhouding staan tot de 5 ‘a 6 miljard aan investeringen die TomTom door de jaren heen heeft gedaan in de A&E divisie waardoor naar ik verwacht de koers van het aandeel de komende maanden, jaar geen grote sprongen voorwaarts gaat maken. Of het moet zijn dat de hand uit de hemel zicht aandient en met een goudgerand bod ons verlost van de aandelen TomTom die wij al jaren, de een meer dan de ander koesteren!



Zonder tussentijdse berichten van collega’s, concurrenten of onrustzaaiers moeten we het doen met de bokito tariff Trump perikelen totdat de cijfers van het 2e kwartaal weer voor reuring op dit aandeel kunnen zorgen!