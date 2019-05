Ik werd in september 2018 gebeld door een firma die zich Gain Capital Trading Berlin noemde.

Gain Capital Trading Berlin zei een onderdeel van Gain Capital te zijn en als dependance in Berlijn zich te gaan richten op Forexhandel in West-Europa. Forexhandel is kopen of verkopen van valuta’s op de Forexmarkt. De firma die zich Gain Capital Trading Berlin noemde, zei vantevoren met de klant te zullen overleggen of er ingezet zou worden op winst of verlies. Als er juist was ingezet leverde zou dit winst opleveren.

Op hun professioneel uitziende website leken ze inderdaad een onderdeel van het grote Gain Capital te zijn en leek alles alles gemonitord te worden door officiële instanties

Ze vertelden uitgebreid wat ze deden, hadden duidelijke mondelinge en schriftelijke informatie Er werd door mijn contactpersoon (Alain Dubois) een vertrouwensband opgebouwd.

Om mee te doen met deze Forextrading was een inleg van minimaal € 10.000 noodzakelijk.

Alles leek in orde. Iedere trade was te volgen op je eigen pagina op de site. Er werd na korte tijd zelfs een deel van de winst uitbetaald om een vertrouwd gevoel te krijgen. Uiteraard werd telkens gevraagd om de inzet te verhogen.

De winsten waren hoog, maar de uitbetaling liet op zich wachten en na de kerst waren de “vogels” gevlogen.

De inzet en de winst waren daarmee ook verdwenen.

Ik zoek mensen die ook benaderd zijn door Gain Capital Trading Berlin.

Mail me a.u.b. op Victim1332019@outlook.com