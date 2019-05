PostNL « Terug naar discussie overzicht

Wij zijn PostNL en we hebben iets voor je



Dat zeggen Herna en Pim ook maar behalve een koersdaling had PostNL in mei weinig voor je. Maar:



Deze maand heeft PostNL een deal voor je met Italië en Duitsland, als de belofte waargemaakt wordt.



Deze maand heeft PostNL een webinar op 11 Juni voor je met Herna. Want "we hechten waarde aan een open dialoog met aandeelhouders". Het wordt waarschijnlijk een lange herhaling van wat PostNL allemaal voor ons heeft met een vragenronde, waar uiteindelijk maar twee of drie minst kritische vragen, die de vraagsteller ook gewoon in het jaarverslag of CMD call had kunnen vinden, door de grote hoeveelheid heen zullen komen gezien de korte duur. Tot zover de open dialoog.



Deze maand heeft PostNL misschien ook al Sandd nieuws voor je. De vergunning is op 4 april aangevraagd bij ACM en binnen 13 weken heeft de ACM een besluit, al kan dit bij vragen aan PostNL/Sandd langer duren. Zonder vertraging of vragen is de datum 4 juli maar het kan ook binnen 13 weken zijn. Iedere dag dus, de spanning stijgt.





Nieuws is dus op komst. Toi toi toi. Hopelijk weet de postbode deze maand de bodembel te vinden en dan wil je niet het kaartje We hebben u gemist in je brievenbus vinden.