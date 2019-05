Je bent niet te jong maar je moet bereid zijn in de toekomst van je fouten te leren. Ik was achter in de twintig toen ik begon te beleggen. Dat is ongeveer 50 jaar geleden. De valkuilen zijn dat je niet vast houdt aan je systeem. Een systeem moet je ontwikkelen. Een andere valkuil is dat je het beter denkt te weten dan de markt. De markt versla je niet zomaar. Sites zijn er legio. Zoek je weg en je zult vinden. Wat je nodig hebt om te beleggen is geld. Dat hoeft niet veel te zijn. Begin bescheiden, leer de risico's kennen en breid het dan uit. Beleg nooit met geleend geld en beleg ook nooit met geld dat je voor je levensonderhoud nodig hebt. Veel succes en laat eens weten over je ervaringen. Beleggen is een geweldige bezigheid, complex maar leerzaam. Goed dat je ermee aan de gang wil. Kom maar op met meer vragen

