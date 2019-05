Beursvis,



Mijn vraag/ opmerking is positief bedoeld, NIET denigrerend bedoeld:



Er zijn hier in de KK de afgelopen 15, 20 jaren duizenden en duizenden postings over pensioenen gepost. Dat onderwerp is uitvoerig behandeld.

Jij schrijft: Mijn vader krijgt een schamel extra pensioentje van 450 Euro per maand na 49 jaren werken.





Wat ik mij dan ECHT afvraag is of dat pensioentje nu werkelijk zo schamel is. Want een pensioen hangt af van de inleg, van de afdrachten door werknemer en werkgever in die 49 jaren.



En als die inleg/ afdrachten gedurende 49 jaar maar heel minimaal zijn geweest, dan kun je toch ook geen pensioen van duizenden Euro's verwachten.



Het tweede wat mij aan uw posting opvalt is dat het bedrag blijkbaar een enorm grote verrassing was. En we leven nu juist in een tijd dat je op heel wat plaatsen kunt vragen, narekenen wat ongeveer je pensioen gaat worden.





Als je je meer in pensioenen wilt verdiepen moet je maar eens wat oude draden hier in de KK doorlezen. Massa informatie uit de praktijk van heel wat bezoekers de afgelopen jaren te lezen geweest.



Peter