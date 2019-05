Wordt niet heel veel op gereageerd zie ik.Laten we per ommegaande eens proberen een individueel babadraadje aan te maken. Uiteraard kan er ook gereageerd worden over andere aandelen( Chinees of amazon oid) maar laat de basis alibaba zijn. Zelf long sinds 130 usd. Wil deze voor minimaal de komende 5 tot 10 jaar aanhouden omdat ik denk dat er veel groeipotentie zit in baba. Zowel geografisch als qua segment, met name e-commerce en cloud.

Wordt niet heel veel op gereageerd zie ik.Laten we per ommegaande eens proberen een individueel babadraadje aan te maken. Uiteraard kan er ook gereageerd worden over andere aandelen( Chinees of amazon oid) maar laat de basis alibaba zijn. Zelf long sinds 130 usd. Wil deze voor minimaal de komende 5 tot 10 jaar aanhouden omdat ik denk dat er veel groeipotentie zit in baba. Zowel geografisch als qua segment, met name e-commerce en cloud.