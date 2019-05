Kul argumenten voor de Eurofielen.



1. Dankzij EU geen oorlog.



Waar is het bewijs dat die oorlog er zonder EU wel was geweest.



2. EU geeft voordelen van vrijhandel



Theorie van Ricardo ligt daar aan de basis. Echter Ricardo ging helemaal niet uit van halve volksverhuizingen. Wat zijn kosten? Bedrijfskosten? Zijn er dan geen maatschappelijke kosten. Geweldig, hoor al die wegstroom van hoogopgeleide jongeren uit de arme EU-landen.



3. We kunnen niet anders op tegen China en de USA met verschrikkelijke Trump



Ja dat krijg je dan als jezelf nooit een vuist hebt gemaakt tegen China zoals aangaande oneerlijke concurrentie met staatsbedrijven en heb opgetreden tegen Chinese technologieroof.



En ja Trump gaat uit van naties met grenzen en wat is daar fout aan? En ook ja die Iranopstelling van de EU is ook zo geweldig in de sfeer van zalvend rondgaan a la Obama die ven miljardentegoeden aan Iran vrijgaf ter financiering van gestook in nabuurlanden voor vage toezeggingen zonder harde controle.



4. EU is voor mensenrechten en dat is grondslag EU.



Gelden die rechten dan niet in andere landen en zou dat daar dan ook niet daar moeten en wat heeft dat laatste dan weer te maken met een specifieke EU?

Is mensenrechten de geitenbrei die het Europese Hof van maakt?



5. EU is democratie.



Wel vreemd al die afschaffingen van referenda in EU-landen. En waarom werd de stem van de meerderheid van de bevolking in Nederland en Frankrijk tegen de Lissabonafspraken gewoon door de plee gespoeld.



6. EU moet zich wapenen tegen boef Poetin.



Poetin is geen lievertje, maar Oekraïne was altijd al Russisch waarom moesten Verhofstadt en Van te Balen die zaken daar zo opstoken?



7. EU is voor het moderne en technologische vooruitgang.



Zie die belachelijke EU-subsidies aan vooral zuidelijke keuterboertjes en aan gaande energiebeleid van dat waanzinnige biomassa is schoon.



Kan zo wel doorgaan. Voor samenwerking ben ik en aanvankelijk voor de EU ook, maar na steeds verdere EU-idiotie is het voor mij helemaal genoeg geweest. Dus op naar Nexit en een administratiebureau in Brussel is meer dan voldoende.



Groet, Jonas