Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Guillaume Lachenal

CEO van Miliboo interview 21 maart 2019



Boursier.com: Wat is de positionering van uw aanbod?



GL: het aanbod van Miliboo is gemiddeld. Onder onze directe concurrenten kunnen we Habitat noemen. In tegenstelling tot veel marktspelers, wordt het meubilair dat wij aanbieden niet plat verpakt in pakketten. Onze meubels zijn meestal gemaakt van massief hout of metaal ... Onze catalogus bevat heel weinig panelen van zacht hout. Merk ook op dat de prijspositionering van Miliboo erg aantrekkelijk is ...



Boursier.com: Wat is uw recept om kosten te besparen?



GL: de meeste van onze meubels zijn gemaakt in Azië of Oost-Europa. Sinds zijn ontstaan ??werkt Miliboo zonder tussenpersoon, we ontwerpen onze meubels, we selecteren de leveranciers, we zorgen voor de follow-up van de productie en de kwaliteitscontrole ... In de industrie van de inrichting is er in het algemeen een fabrikant, een exporteur, een importeur, een groothandel en een wederverkoper. Deze manier van werken veroorzaakt aanzienlijke extra kosten in vergelijking met ons assortiment.



Boursier.com: Is de meubelmarkt in goede gezondheid?



GL: De Fransen veranderen hun interieur vaker dan vroeger. Ze hebben de neiging om hun meubels te vernieuwen door weerstand te bieden aan resistente en massieve producten.



Boursier.com: Miliboo lijkt nog steeds te lijden onder een tekort aan bekendheid, hoe wil je dit probleem oplossen?



GL: Tot nu toe hebben we ons gericht op het opbouwen van een geloofwaardige levering, het controleren van de kwaliteit, het opzetten van de supply chain ... Vanaf nu wil Miliboo zijn reputatie ontwikkelen die de omzetgroei zal versnellen. Het is in die zin dat we een netwerk van showrooms inzetten. Er is ook een overeenkomst getekend met M6 die zal resulteren in spots op de televisiezenders en op de radiogolven van de groep. In ruil daarvoor heeft M6 de mogelijkheid om via converteerbare obligaties aandeelhouder te zijn van Miliboo. Bovendien wordt Stéphane Plazza ambassadeur van Miliboo ...



Boursier.com: Hoe zit het met het behalen van het break-even punt?



GL: Het overschrijden van het break-even punt is een van de doelen die ik mezelf heb gesteld. In de eerste negen maanden van het boekjaar 2018-19 bedroeg de organische groei + 24,8% in vergelijking met vorig jaar, wat het succes van het beleggingsbeleid en de strategische acties die wij leiden