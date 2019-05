Of beter gezegd: melken van de schommelingen in en tussen twee effecten en zelfs paren onderling.



Long story short : is er van bepaalde turbo's of boosters een log van historisch waarden? Ik wil wat test uitvoeren op echte data.



Hele verhaal:

Ik begon ooit met het idee om rekening te openen in USD, EUR en GBP en daar simpelweg tussen te boeken. Omdat mijn bank ING me over sprinters vertelde, was ik snel genoeg verslaafd aan daghandel. Verloor alles, daarna extreem conservatief. Maar ik wil toch meer halen uit mijn porfolio.



Een handelaar die ik volg publiceert over de tactiek die voor hem werkt.

Hij neemt gelijke positie in 2 effecten waar hij vertrouwen in heeft, liefst vrij volatiele effecten op de korte termijn met lage correlatie. Voor met mooie, een gelijk derde deel in cash. (of bij cryptos, BTC)

Zodat de verhouding tussen beide effecten minimaal +25% of -20% opschuift, doet hij een transactie. 20% van zijn actuele holding van de steiger wordt ingeruild voor de daler aan de gelijke waarde.

Kwestie van elke dag kijken naar de ratio en alleen handelen als er een voldoende grote move was. Intraday kan natuurlijk ook, dan heb je meer trades en meer kans op groei.

Hij is in staat zelfs in een dalende markt van beide effecten toch een groei in dagwaarde vast te houden, met het heel strikt volgen van zijn principe.

Zodra het ene effect te veel verkooporders had en dus laag staat, kan besloten worden er wat bij bij te kopen. Als eentje heel hoog staat kan er wat cash afgeroomd worden.



Nu wil ik graag oefenen met deze methodiek en waar mogelijk ook innoveren.

Stel nu dat je niet één zo'n paartje bijhoudt, maar twee? Dan spreid je je risico over 4 effecten en kun je ook wellicht af met minder cashreserve.

Mijn idee is om ook de ratio tussen de paren te tracken en daarop te halen ook als het geen dag is waarop je binnen het paar handelt.



Ik zou graag op echte data van Sprinters of Turbo's testen waar je dan op uit komt na transactiekosten. Idealiter een dataset van een heel jaar omdat je niet teveel hefboom wilt (lang bij je stop losses vandaan blijven) en je met de meeste datasets niet elke dag een trade hebt.



Wie kan mij helpen aan een bron van datasets? Ik belde ING maar die houden dat niet bij. Lijkt me niet zo heel raar om van een sprinter elke slotkoers te loggen?



Dank voor enige opbouwende feedback en ervaringen, goed of slecht.