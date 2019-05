Nel ASA « Terug naar discussie overzicht

Goede cijfers NEL. (vertaald uit Google)



Nel ASA: Resultaten eerste kwartaal 2019 (Oslo, 8 mei 2019) Nel ASA ("Nel") rapporteerde in het eerste kwartaal van 2019 een omzet van NOK 122,4 miljoen, een stijging ten opzichte van 112,5 miljoen NOK in het eerste kwartaal van 2018, wat een groei betekent van 9%. Nel heeft verschillende belangrijke bestellingen ("PO's") ontvangen in 2019, heeft een all-time hoge pijplijn en herhaalt de sterke marktvooruitzichten. "Nel heeft tot nu toe een solide orderintake in 2019, als gevolg van de aantrekkelijke marktkansen van onze toonaangevende technologie in alle segmenten. De bestelling van een 4,5 MW alkalische elektrolyse-oplossing van Hybrit is een belangrijk voorbeeld van hoe we werken aan de ontwikkeling van de volgende generatie elektrolyseapparatuur voor industriële toepassingen. De oplossing zal worden gebruikt voor een pilot die gericht is op het creëren van een fossielvrije staalproductie voor de toekomst. In combinatie met onze focus op doorlopende technologieontwikkeling om tegemoet te komen aan het snelgroeiende heavy-duty segment, zijn we goed gepositioneerd voor wat ons te wachten staat voor nieuwe en bestaande waterstofmarkten, "zegt Jon André Løkke, Chief Executive Officer van Nel. van 2019 rapporteerde Nel een omzet van NOK 122,4 miljoen, vergeleken met NOK 112,5 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2018. Het Fueling-segment kende een positieve ontwikkeling tijdens het kwartaal met een groei van 40 procent. De gecorrigeerde EBITDA eindigde op NOK -20,1 miljoen ( -15,8) gecorrigeerd voor niet-recurrente en andere oplopende kosten van NOK 14,7 miljoen .De gerapporteerde EBIT bedroeg NOK -52,0 miljoen (-31,9) en het kassaldo eindigde op 743,2 miljoen NOK aan het einde van het eerste kwartaal na de succesvolle private plaatsing van 84 906 560 nieuwe aandelen De netto-opbrengst zal worden gebruikt voor voortdurende investeringen in ontwikkeling, innovatie en technologie, naast het verbeteren van Nel's positionering om te profiteren van markten met hoge activiteit en gr owth momentum. Het kassaldo omvat niet de NOK 68 miljoen aan bruto opbrengsten van het volgende aanbod. Nel heeft verschillende bestellingen ontvangen in 2019. De orderportefeuille eindigde aan het einde van het kwartaal op NOK 406 miljoen en Nel heeft in november 2019 bijna NOK 200 miljoen toegevoegd aan nieuwe bestellingen. Na de afsluiting van het kwartaal heeft Nel een aankoop ontvangen bestel een 4,5 MW alkalische elektrolyse-oplossing van Hybrit Development AB, een joint venture in eigendom van SSAB, LKAB en Vattenfall. De staalindustrie is momenteel een van de industrieën met de grootste CO2-uitstoot, goed voor maximaal 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als dit lukt, kan het Hybrit-project leiden tot een reductie van de Zweedse CO2-uitstoot met 10% en ongeveer 15 TWh aan fossielvrije elektriciteit verbruiken. "Het is een grote eer om gekozen te zijn om elektrolyse-apparaten aan de eerste fase van het Hybrit-project te leveren." Het is bemoedigend om te zien dat de partners achter Hybrit toonaangevend zijn in de inspanningen om de staalindustrie koolstofvrij te maken, een van de meest CO2-intensieve industrieën wereldwijd vandaag. Het marktpotentieel is enorm en het totale potentieel voor CO2-vrij staal is ongeveer 3x die van ammoniak.Nel heeft de polepositie voor deze toekomstige markten ", zegt Løkke en concludeert:" De belangstelling voor waterstofoplossingen blijft überhaupt nog bestaan- tijd-hoog met grote kansen voor de boeg en we zijn constant bezig met het optimaliseren tussen huidige bedrijfsactiviteiten en strategische positionering op langere termijn. We herhalen onze sterke marktvooruitzichten door een leidende positie te behouden met een wereldwijde aanwezigheid, kostenleiderschap en een voorkeurspartnerstatus voor deelnemers uit de sector. "