Ordina Beheer « Terug naar discussie overzicht

quote: Pauper schreef op 7 mei 2019 om 10:27:

[...]



10% op koers 1,95 vlak voor de cijfers was niet reëel??



Waar was jij voorafgaande cijfers om mij te vertellen dat we 10% gingen dalen??

Mensen als jij hoor je altijd achteraf.



Heb ik niks mee uiteraard zulke betweters.



De Q1 2019 cijfers waren algemeen reeds beter dan door "de markt" beloond.Een werkdag meer of minder kan daarbij in deze branche, zowel in omzet maar vooral ook in marge, al een wereld van verschil maken. Zo gaf NIBC ook aan in hun INTERNE update na de Q1 2019 cijfers.Zowel in Q2 2019 als in Q3 2019 valt het kwartje ditmaal de goede kant op met een werkdag meer ten opzichte van dezelfde kwartalen in 2018! Dit opgeteld bij de nu maandelijks groter wordende inzet van eigen Ordina personeel (lees hogere marges), zal mede gaan bijdragen aan zeer goede halfjaarcijfers 2019 ten opzichte van de halfjaarcijfers 2018!Die 10% stijging met als uitgangspunt € 1,95 zal er alsnog ruimschoots komen. Slechts nog wat geduld is hiervoor nodig en voor wie de mogelijkheid heeft (bij) te kopen bied de huidige dagkoers een mooie gelegenheid.Zie onderstaand nog de opmerkingen van NIBC betreffende de onderliggende omzet en margeontwikkeling uitgaande van een gelijkwaardig aantal werkdagen!for Ordina in 1Q19 came in at EUR 94.6m (NIBCe 94.4m) implying 3.6% yoy growth whereas mostly Belgium/Luxembourg contributed to the positive result with growth of 12.1% while results in the Netherlands are still muted (0.2% growth).which is line with our organic growth rate that we pencil in in our model going forward.On, Ordina reported EBITDA of EUR 5.7m, after redundancy costs of EUR 0.5m implying a solid margin of 6.1%. Adjusted for redundancy costs EBITDA would have been EUR 6.3m (NIBCe EUR 5.6m) implying a margin of 6.7%.Another positive aspect is a further net increase in staff (+9 FTEs). While Ordina doesn't provide its attrition rate separately anymore the further net inflow is at least to some extent an indicator that its new recruitment efforts are paying off.We expect further revenue growth driven by overall favorable market conditions and improved profitability (+90bps) in 2019 when newly hired young potentials get billable and the contribution of ZZP'ers which are less profitable declines.Recommendation: Buy, TP EUR 2.30Sebastian Winkler - Equity AnalystNIBC Bank