Theo3 schreef op 30 april 2019 10:30:

[quote alias=Theo3 id=11567065 date=201904301012]De transformatie van de verkoopstaf, met als doel de efficiëntie van farmaceutische bezoekers en hun dekking van het grondgebied te vergroten, terwijl ze ervoor zorgen dat ze het hele scala aan producten van de Groep (medische hulpmiddelen, dermocosmetica en teleconsultatiestation). Als gevolg hiervan is het gemiddelde personeelsbestand van de Groep gegroeid van 108 in 2017 tot 123 in 2018. Voor de Connected Health Business Line, BewellConnect deze strategische stap resulteerde in: • De transformatie van de internationale ontwikkelingsstrategie, met een focus op de meest veelbelovende en volwassen gebieden: Frankrijk en de Verenigde Staten. Deze twee markten vertegenwoordigen een aanzienlijke bron van groei en de Groep profiteert van verscheidene jaren van lokale activiteiten. • De transformatie van de waardepropositie, via een heroriëntatie die in het kader van het strategisch plan op het Teleconsultatio-aanbod is geïnitieerd Vandaag de dag, kan de groep rekenen op een zeer gunstige feedback met een 93% tevredenheidsgraad op 1 000 teleconsulting uitgevoerd met VisioCheck® technologie. Analyse van omzet: positieve trend in de 2e helft in M€-2017-2018 familie 10.0 Franse gezondheidsnormen 6.5 dermocosmetica 0.0 1.8 aangesloten gezondheid 0.5 0.4 totaal groep 10.5 8,7 deze diepgaande transformatie, gekoppeld De meeste nieuwe merken die afgelopen zomer werden overgenomen, werden toegevoegd aan de apotheken, wat resulteerde in de vertraging van bepaalde activiteiten. De herconfiguratie van het verkoopteam heeft geleid tot een gebrek aan commerciële aanwezigheid, resulterend in een samentrekking van de omzet in belangrijke sectoren over een kwart. Het resultaat is een jaaromzet van € 8,7 miljoen tegenover € 10,5 miljoen een jaar eerder. Na een bijzonder slecht eerste halfjaar vooral beïnvloed (activiteit met 25% gedaald), verbeterde de trend aanzienlijk in de tweede helft van het jaar (een beperkte daling met 9%), dankzij de bijdrage van het nieuwe segment van dermocosmetica dat 1 , Alleen al in het vierde kwartaal, € 8 miljoen, bijna 45% beter dan de prognoses van het bedrijf. Ten slotte werd een verkoop van € 0,7 miljoen die in 2017 werd geboekt, uiteindelijk geannuleerd in 2018, vanwege deze toont niet alleen de relevantie van de integratie van nieuwe verworven merken, maar ook de stabilisatie van de historische omzet dankzij de synergieën die zijn ingevoerd op ons toegewijde verkoopteam.