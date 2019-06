Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Sinds een paar dagen is deze nieuwe obligatie (XS1886478806)in omloop. Wat ik er van begrijp is dat deze in coupures van 200.000E beschikbaar zijn, maar zie ook dat ze per 1000E gaan schijnbaar? Bij De Giro en Binck zijn ze nog niet beschikbaar. In mijn ogen een interessante perp, mits deze inderdaad in kleine coupures aangeschaft kan worden

