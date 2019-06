Galapagos « Terug naar discussie overzicht

als belegger ben je altijd op zoek naar kansen in de markt. Derhalve kijk ik in mindere mate naar koersen in het verleden, maar vraag me af of ik nog steeds koper zou zijn van een aandeel...ook als ik hem al langer bezit.



Veel mensen stellen zichzelf koersdoelen, maar dat is net als in de achteruitkijkspiegel m.i. zinloos. Elke dag kan je in theorie je visie bijstellen en dus ook na het goede nieuws van filgotinib moet je je afvragen: zat ik erin met het doel om t/m fase 3 aan te houden, of is het verstandiger om te bezien of vermarkten van filgotinib zoveel gaat opleveren en meerdere trials succesvol gaan blijken.



Zoals ik er naar kijk was het tot nu toe zeer avontuurlijk, maar nu er een stevig fundament onder komt en andere successen mogelijk zijn is het aandeel interessanter dan ooit.



Asti had een goed punt: het koersverloop kan nu ook op een hoger niveau gaan afspelen...misschien wel tussen 105-140euro, waarbij de vorige top de bodem van de bandbreedte kan gaan vormen.