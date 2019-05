Een nieuw Pensioenstelsel is een Fata Morgana. Er worden allerlei verwachtingen gewekt en voordelen aan toegeschreven die totaal niet waargemaakt zullen worden ! De regels zullen minder prudent worden ... Daardoor zal er eerder geïndexeerd kunnen worden , zegt men. Wat er bijna nooit wordt bijverteld is dat er ook eerder gekort zal worden. De financiële markten bewegen omhoog altijd veel geleidelijker dan omlaag. Dalingen zijn vaak extremer dan stijgingen. Daardoor zullen kortingen op het pensioen (opbouw en uitbetaling) altijd groter zijn dan verhogingen/indexaties. Het vertrouwen in het Pensioenstelsel zal nog sneller tot een minimum teruglopen. Koolmees_en_co-doel is om uiteindelijk de pensioenfondsen in handen van de grote verzekeraars te drijven ????? De "Draghi-rente" is de grootste probleemveroorzaker. Daarom zou de Nederlandse regering een Miljarden-Pensioen-Compensatie van "Europa" moeten eisen. Dan komt misschien het vertrouwen in de Nederlandse politiek ooit terug .....

