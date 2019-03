Kom op, zeg! Als er nu één branche is dat druipt van het zwarte geld, van betalingen onder de tafel, van belastingontduiking en belastingontwijking, van matchfixing, omkoping van scheidsrechters, van omkoping van spelers...… dan is het de voetbalbranche!!! Hoe verzin je het, WIHM. Het is alsof je tegen een kleptomane die als 34 keer aangehouden is voor winkeldiefstal....Je mag echt niet zomaar iets meenemen, zonder te betalen, hoor! Het Nederlandse EN het Belgische elftal mogen in hun dure handjes knijpen dat ze nog een gulle sponsor vinden. Straks is het een Qatarese bank die hen gaat sponsoren. Neymar heeft daar al relaties.... Kom op, WIHM, ogen wijd open houden en een beetje naar de werkelijkheid kijken! Peter

