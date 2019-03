Marco Kroon opgepakt ’na kopstoot aan agent’ Door ILAN SLUIS Updated 1 min geleden 1 uur geleden in BINNENLAND AMSTERDAM - Militair Marco Kroon is zondag aangehouden, bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Kroon zou volgens regionale krant Brabants Dagblad in Den Bosch een kopstoot aan een agent hebben uitgedeeld nadat hij was betrapt op wildplassen . Het gaat weer lekker met de grote defensie PR trol. Nadat kroegeigenaar eerder werd verdacht in de handel in cocaïne en stroomstootwapens. Het niet melden van een moord van een Afgaan. Gaat onze HELD weer in de fout.

