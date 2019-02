AMG « Terug naar discussie overzicht

Ons vertrouwen in dit bedrijf was nooit, en herhaal - nooit weg.

Zelf ga ik er vanuit dat het vertrouwen van 98 % hier van de forumleden in dit bedrijf heel erg hoog is. (en/ of was). Is absoluut niet geschonden, nu met de voorbije presentatie van de jaarcijfers.

Heel erg goede cijfers, over de hele lijn.

Dus vertrouwen was gerechtvaardigt. Ook o.a. ING vond de cijfers boven haar eigen verwachtingen.

Dus..... ons vertrouwen was niet weg, wat was er dan wel gaande met het afgelopen koersverloop, sinds de dag van de voorbije Q3 cijfers , toen o.a. ik nog flink bijkocht aan 45,5 euro (deze Q3 cijfers waren eveneens boven elke verwachting, en na in de zomer een koers van 53 aangetikt is geweest) ?

Wat was er aan de hand met het koersverloop van deze morgen ?

Wie voor dit koersverloop verantwoordelijk is (was) ; … Vul maar in. Velen houden er niet van dat ik het nogmaals opschrijf.

Zelfs Zwarte Ridder schreef er van in één van zijn posts vandaag.



Maar, verder prima post hoor, prima begin van maart draadje. Met deze afgegeven cijfers is het vertrouwen in dit bedrijf erg groot, zie het helemaal zitten, en zal niet geschonden worden.

LR