TomTom « Terug naar discussie overzicht

Als aandeelhouder van TOMTOM heb ik gekozen voor nieuwe technogogie in een zich sterk ontwikkelende markt. Met regelmaat vind ik het wenselijk mijn belegging te herwaarderen en hier zit voor mij en vele andere particuliere aandeelhouders een knelpunt.

Hoewel ik mij besef dat op het gebied van concurrentie niet altijd alle informatie gedeeld kan worden heb ik gaandeweg de laatste twee jaar steeds minder de mogelijkheid om mij goed te informeren over de stand van zaken van TOMTOM binnen haar marktsegmenten.

De informatievoorziening naar particuliere beleggers is niet beter te benoemen dan “belabberd”. Waar is een heldere strategie en welk plan hoort daarbij? Waar zijn persberichten en waarom is er niet de mogelijkheid van een “investors day”? Ik kan me verder niet aan de indruk onttrekken dat ook (een deel van) de analisten onvoldoende informatie krijgt om ook maar zinnige vragen te stellen op de conference calls. Ik vind daarvan de inhoud in ieder geval onvoldoende diep en naar mijn idee komt dat o.a. door gebrekkige informatievoorzienng.

Hier een – niet uitputtende – opsomming van voorbeelden waarin de aandeelhouder te weinig informatie krijgt over

- Gekozen strategie en plannen

- Marktontwikkelingen en vooruitzichten van het bedrijf

- Contracten, patenten etc.

Als start zou ik de volgende vragen voor of tijdens de aandeelhoudervergadering besproken en beantwoord willen zien:

• Aangegeven is dat TOMTOM een onafhankelijke positie in de auto-industrie ambieert. Wat is hierbij de strategie? Door het afstoten van Telematics is er hopelijk meer focus, maar zeker ook een minder robuust bedrijf als het gaat om moeilijke momenten in de competitie met anderen. Is er bijvoorbeeld voorzien in samenwerkingen en deelnemingen om dit specifieke risico te dekken? Zo ja, op welke termijn mag de aandeelhouder daar meer informatie over verwachten? (de strategie had naar mijn idee in hoofdlijnen bekend moeten zijn bij aankondiging van de deal aangaande Telematics)

• Vanwege het belang van de HD kaarten in de toekomst, is een onderscheid in het orderboek voor HD voor autonoom rijden en HD voor ADAS e.d. voor de aandeelhouders essentieel. Breng hier a.u.b. royaal meer helderheid in.

• Daarnaast is het voor inzichtelijkheid belangrijk dat het orderboek wordt opgesplitst naar jaar van executie orders of orderdelen van orders. Breng hier a.u.b. meer onderscheid in

• De kosten voor verschillende ontwikkeltrajecten worden in meerderheid door TOMTOM snel afgeschreven. Deze afschrijvingen maken dat de winst op papier extreem laag is. Het effect hiervan is dat de koers van het aandeel veel lager staat dan wanneer de winstgevendheid meer helder zou zijn voor de buitenwereld. Graag royaal meer helderheid over de reden van de telkenmale hoge afschrijvingen en het effect van die afschrijvingen op toekomstige winst.

• TOMTOM geeft aan leidend te zijn in ontwikkelingen in HD Maps; waarom is de groei CAGR tot twee keer toe naar beneden bijgesteld? Onderzoeksrapporten van vele research instellingen geven CAGR’s aan die twee tot zes keer zo hoog liggen voor de belangrijkste markt voor TOMTOM. Heeft het management de indruk dat TOMTOM de marktontwikkelingen niet kan bijhouden? Of is er eerder de indruk dat in die rapporten de groei wordt overschat?

• Er is voor mij als aandeelhouder geen goed beeld te krijgen van de status en ontwikkeling van Road DNA. Vraag is: wordt er met partijen onderhandeld over het gebruik van Road DNA door klanten en als tweede vraag: is er interesse voor het gebruik van patenten voor Road DNA door derden?

• Waarom is er geheimzinnigheid rond het contract met Tesla? (in interview door dhr. Goddijn gemeld). Wat houdt de overeenkomst in in de zin van: welk product wordt geleverd, voor welke modellen en voor hoeveel jaar?

• Waarom is er geheimzinnigheid over een deal aan de West Coast USA; is er een contract getekend met een grote OEM of niet. Is dit een min of meer standaard overeenkomst zoals met andere OEMS, of worden er nieuwe bijzondere diensten geleverd

• Persoonlijk vind ik de uitleg over het schrappen van de deal met Volvo onvoldoende uitgelegd. TomTom mag dan hierover een overeenkomst met Volvo hebben gesloten, maar als aandeelhouder heb ik er recht op te weten of TomTom in de overeenkomst in gebreke is gebleven (en - gesteld), of dat er andere moverende redenen waren voor Volvo om het contract met TomTom op te zeggen, laat staan de optie dat het initiatief van opzeggen bij TomTom heeft gelegen. Met de op deze manier gecreëerde extreme ongelijkheid in informatievoorziening tussen grootaandeelhouders en de meerderheid van de aandeelhouders is ongewenst en naar mijn idee onrechtmatig. Bij deze alsnog het verzoek de aandeelhouders hierover in te lichten.

TOMTOM heeft geen geweldig track record als het gaat om investeringen en rendement voor de aandeelhouder. Ik noem daarbij een aantal voorbeelden om aan te geven dat het niet om 1 of slechts een paar op zich staande gevallen staat:

- Welke termijn de aandeelhouder ook gekozen heeft voor zijn investering: er is nog nimmer een dividend uitkering geweest. Waarom is er met de zeer ruime kasstromen van dit moment niet voor gekozen een dividend voor te stellen?

- De investering in Sports heeft weinig goeds gebracht en al helemaal niet voor de aandeelhouder; sterker nog, slechts enkele maanden voor de aankondiging van afbouwen/stopzetten van de Sports activiteiten werd aan de aandeelhouders nog een positief beeld geschetst; “firing on four cylinders”. Hoe kan het dat het management van TOMTOM zich hierop zo verkeken heeft?

- De investering in Tele-Atlas was misschien noodzakelijk voor het voortbestaan van TOMTOM, maar met de huidige beurswaarde van TOMTOM wordt het resultaat van deze investering anno 2019 door de markt extreem negatief beoordeeld. Hoe kan het dat het management van TOMTOM zich hierop zo verkeken heeft?

- De inkoop van eigen aandelen voor gemiddeld 9,26 bleek gepaard te gaan met de afbouw van een aandelenpakket van een grootaandeelhouder. Omdat de koers eind februari 2019 twee Euro lager staat, kan allerminst gezegd worden dat dit een goede investering is geweest voor de kleine aandeelhouder (nog afgezien van het feit dat in de markt algemeen wordt aangenomen dat de inkoop eigen aandelen is afgestemd met de grootaandeelhouder om het belang te kunnen afbouwen). Hoe kan het dat het management van TOMTOM aandelen heeft ingekocht tegen 2 Euro boven de huidige koers van TOMTOM; de brede markt is de afgelopen twee jaar niet slecht geweest. Hoe kan het dat het management van TOMTOM zich ook hierop verkeken heeft?

Afsluitend constateer ik – en velen met mij – dat het management de komende tijd een hoop vragen te beantwoorden heeft aan haar aandeelhouders. Ik hoop van harte dat u hiertoe bereid bent. Het niet beantwoorden van de vragen zie ik als een bewuste keuze de kleine aandeelhouder te onder-informeren.

Verder zijn er zoveel vraagtekens bij keuzes in ontwikkelingen en investeringen gedaan door TOMTOM onder verantwoordelijkheid van het huidige management, dat de financiële vergoeding aan het management voor verrichte werkzaamheden naar mijn volle overtuiging niet in relatie staat tot de prestaties. Het zou het management sieren met terugwerkende kracht van 2 jaar af te zien van bonussen en hun eigen salaris voor het lopende jaar op 1 Euro te stellen. Met deze stap steekt het management niet alleen de hand in eigen boezem als het gaat om de zeer matige prestatie van TOMTOM op de beurs, maar geeft het gelijk aan hoeveel vertrouwen er is om de komende jaren het gevecht aan te gaan om een toppositie te verkrijgen in de snelgroeiende markt die HD-Maps heet.

En ik zie het toch echt vaak zo zonnig in

KC