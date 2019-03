Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Overnamegeruchten en kandidaatmedicijnen, het staat niet stil in de biotech!

We zeiden het al eerder: 2019 wordt een spannend jaar voor biotech. Er staan verschillende kandidaatmedicijnen op de rol voor goedkeuring door de Europese en Amerikaanse toezichthouders. En dan zijn er nog de overnamegeruchten die keer op keer de aandelenmarkt in beroering brengen.



Wat viel er de afgelopen week te melden? Intercept Pharmaceuticals, een biotech bedrijf dat zich specialiseert in nieuwe therapieën bij de behandeling van leveraandoeningen, rapporteerde gunstige resultaten uit de fase-3 studie van het middel dat wordt aangeduid als OCA (obeticholic acid). Wij zagen onze positie in ons Welgesteld Biotechnologie Fonds direct op een mooie winst staan.



MDxHealth heeft een nieuwe CEO. En een overeenkomst voor de prostaatkankertest SelectMDx in Canada. Michael McGarrity volgt Jan Groen op die in een adviserende rol het diagnosticabedrijf nog zal bijstaan. De wisseling aan de top is ingegeven door de ambitie om een veel grotere rol te spelen in Noord-Amerika.



Intuitive Surgical, bouwer en toeleverancier van medische robots, heeft van de FDA, de Amerikaanse toezichthouder, toestemming gekregen om een systeem in de markt te zetten dat een biopsie van longkanker kan nemen. Het nieuwe Ion platform is speciaal ontworpen om weefselsamples te nemen van lastig bereikbare plaatsen in de menselijke long.



