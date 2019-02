Beeldscherm,Wat kunnen mensen toch 100 procent een totaal andere mening hebben....De vier door jou genoemde accountant/ fiscale adviseurs zijn gewoonweg HET GEVOLG van een veel te hoge belastingdruk.Zowel als bedrijf als als individu weet men nu al decennia dat je beter een hele vette rekening van deze accountantbureaus kunt betalen, want dan houd je er netto veel meer aan over dat wanneer je je als bedrijf of als individu maar laat afstropen, afschrapen door de democratische meerderheid.Jij komt hier al lang, beeldscherm, en ik ken je opvattingen. Bij jou dringt het niet door, dat we ook een maatschappij zouden kunnen hebben met veel minder belastingdruk, maar met veel grotere verantwoordelijkheden voor ieder individu. Dat is een andere wereld en de wereld van nivelleren, van verpamperen van de kiezers spreekt jou meer aan. Niet onlogisch dat de sinterklaaspolitici zo'n succes hebben.Maar beeldscherm, JOUW opvattingen is de oorzaak voor de berichten in de afgelopen 40, 50 jaar waar ik al zo vaak op wees:De meest recent vandaag: Lezen, beeldscherm, lezen:Deze rijkste Brit, Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Ineos, met niets begonnen, werd met alle egards ontvangen op het stadhuis van Antwerpen. Je zou voor minder: Hij opent zijn zoveelste bedrijf ter waarde van honderden miljoenen in Antwerpen....Door zijn verhuis bespaart hij naar schattingen...miljard....Maar zelf is hij exemplarisch voor al die bedrijven, voor al die individuen die het gewoonweg niet meer accepteren dat ze maar afgestroopt worden, door mensen met jouw ideeën. Gelukkig maar.Het zijn geen criminelen... Dat zijn de democratisch in de meerderheid zijnde machtsblokken, die werkelijk menen, dat als zij nu maar democratisch in de meerderheid zijn, kunnen roven en stelen en nivelleren.Beeldscherm, hij is de honderdduizendste ondernemer in West-Europa, die er zo over denkt en zijn maatregelen neemt.... Met dank en waardering voor de begeleiding van E&Y, en collegae.Peter

Beeldscherm,Wat kunnen mensen toch 100 procent een totaal andere mening hebben....De vier door jou genoemde accountant/ fiscale adviseurs zijn gewoonweg HET GEVOLG van een veel te hoge belastingdruk.Zowel als bedrijf als als individu weet men nu al decennia dat je beter een hele vette rekening van deze accountantbureaus kunt betalen, want dan houd je er netto veel meer aan over dat wanneer je je als bedrijf of als individu maar laat afstropen, afschrapen door de democratische meerderheid.Jij komt hier al lang, beeldscherm, en ik ken je opvattingen. Bij jou dringt het niet door, dat we ook een maatschappij zouden kunnen hebben met veel minder belastingdruk, maar met veel grotere verantwoordelijkheden voor ieder individu. Dat is een andere wereld en de wereld van nivelleren, van verpamperen van de kiezers spreekt jou meer aan. Niet onlogisch dat de sinterklaaspolitici zo'n succes hebben.Maar beeldscherm, JOUW opvattingen is de oorzaak voor de berichten in de afgelopen 40, 50 jaar waar ik al zo vaak op wees:De meest recent vandaag: Lezen, beeldscherm, lezen:Deze rijkste Brit, Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Ineos, met niets begonnen, werd met alle egards ontvangen op het stadhuis van Antwerpen. Je zou voor minder: Hij opent zijn zoveelste bedrijf ter waarde van honderden miljoenen in Antwerpen....Door zijn verhuis bespaart hij naar schattingen...miljard....Maar zelf is hij exemplarisch voor al die bedrijven, voor al die individuen die het gewoonweg niet meer accepteren dat ze maar afgestroopt worden, door mensen met jouw ideeën. Gelukkig maar.Het zijn geen criminelen... Dat zijn de democratisch in de meerderheid zijnde machtsblokken, die werkelijk menen, dat als zij nu maar democratisch in de meerderheid zijn, kunnen roven en stelen en nivelleren.Beeldscherm, hij is de honderdduizendste ondernemer in West-Europa, die er zo over denkt en zijn maatregelen neemt.... Met dank en waardering voor de begeleiding van E&Y, en collegae.Peter

Als we het over criminaliteit hebben,is dit wel van de bovenste plank zeg maar de Champions League.Vier Firmen. Fast eine Million Mitarbeiter weltweit. Aktiv in mehr als 180 Ländern. Ein Umsatz von fast 130 Milliarden Euro pro Jahr.Man nennt sie die "Big Four": die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Diese vier Firmen prüfen weltweit die Bilanzen nahezu aller multinationalen Konzerne. Und sie prüfen Konzerne nicht nur, sie beraten sie auch – unter anderem wie man Steuerschlupflöcher in Gesetzen nutzen kann. Und schließlich beraten sie auch noch die Politik, die diese Gesetze macht. Kaum einer hat so viel Einblick. Sie haben Herrschaftswissen. Sie haben Macht.- - -Some big four partners are 'disrupting' the tax system, the ATO tells estimates