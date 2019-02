Fugro « Terug naar discussie overzicht

quote: h31jkoop schreef op 19 feb 2019 om 12:44: Betekent dit dat er inmiddels toch meer vertrouwen in het fonds is ontstaan en shorters zich nu geleidelijk aan het terugtrekken zijn? Betekent dit dat er inmiddels toch meer vertrouwen in het fonds is ontstaan en shorters zich nu geleidelijk aan het terugtrekken zijn?

In het algemeen toch maar even opnieuw melden dat uit shortposities geen conclusies zijn te trekken, omdat de politiek ingegeven registers de helft van een onbekend half verhaal vertellen. Jouw conclusie is gecorrigeerd mogelijk correct, maar dan louter theoretisch. Als je driekwart van een zinnig verhaal erbij verzint, dan is jouw verzonnen duiding eveneens niet onzinnig. Niet alle selectieve waarnemingen zijn per definitie fout.Zomaar een voorbeeld: ik zou nu bijvoorbeeld long 'grote banken', short 'AEX, BEL 20, CAC 40' zeggen. Dan ga jij verzinnen of 'gemakshalve' aannemen, om een verhaal kloppend te maken, dat ik negatief of wantrouwend ben over de AEX. Is niet zo. Dat ik verlies lijdt wanneer de AEX stijgt. Is niet zo.Ga ik mee met de onzinnige conclusies, dan is jouw aanvulling op het verhaal correct. Als je uit politiek ingegeven registers exclusieve conclusies kunt trekken. Als. Is niet zo. Ga ik mee met de fantasieën, dan heb ik geen kritiek op jouw vervolgverhaal. Het 'zou kunnen'.Ik kijk er zelf 'nooit' naar, en vind het niet eens bezwaarlijk dat secundaire bron shortsell.nl werd genoemd als gegevensbron voor de ca. 4%. Het maakt relatief weinig uit of een sprookje wordt verteld door de gebroeders Grimm, door Disney of door de Efteling. Bij alle bronnen gaat het over de helft van een onbekend half verhaal. Dus de bron is bijna triviaal, en shortshell.nl kan de handigste bron zijn. Het zal.Bij Fugro kan CGG, het meest geschikte daghandelaarsaandeel op jaarbasis bij heel Euronext, overigens ook 'interessant' zijn om te volgen, als je zoiets (tegen beter kunnen weten in) toch volgt.