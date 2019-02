China en de VS zijn net als Ying en Yang het is de een of de ander het kan nooit beiden.Socialisme versus hard core kapitalisme.De Chinezen laten Trump team in de waan en zullen never ever agree.Dus als de trade deal mislukt of niet nagekomen wordt wat gebeurt er dan met de beurs koersen?

China en de VS zijn net als Ying en Yang het is de een of de ander het kan nooit beiden. Socialisme versus hard core kapitalisme. De Chinezen laten Trump team in de waan en zullen never ever agree. Dus als de trade deal mislukt of niet nagekomen wordt wat gebeurt er dan met de beurs koersen?

China en de VS zijn net als Ying en Yang het is de een of de ander het kan nooit beiden. Socialisme versus hard core kapitalisme. De Chinezen laten Trump team in de waan en zullen never ever agree. Dus als de trade deal mislukt of niet nagekomen wordt wat gebeurt er dan met de beurs koersen?

De Chinezen zijn meester in tijd rekken en ja knikken om vervolgens iets heel anders te doen. De Amerikanen zijn showmasters en spelen mooi weer voor de bühne maar maken niets waar. Wat als het escaleert en er helemaal geen deal komt? Wat doet dat met de beurs koersen die al meer dan 14% gestegen zijn in een maand tijd gebasseerd op een deal die er nog niet is. Veel data uit China zien er slecht uit en ook de grote bedrijven in de VS die een afzet markt in China hebben, voelen het ook nu. Diverse Chinese bedrijven zijn nu al default, maar de Rattenvanger van Hamelen speelt nog steeds op zijn fluit en de ratten blijven volgen tot de muziek stopt.

De Chinezen zijn meester in tijd rekken en ja knikken om vervolgens iets heel anders te doen. De Amerikanen zijn showmasters en spelen mooi weer voor de bühne maar maken niets waar. Wat als het escaleert en er helemaal geen deal komt? Wat doet dat met de beurs koersen die al meer dan 14% gestegen zijn in een maand tijd gebasseerd op een deal die er nog niet is. Veel data uit China zien er slecht uit en ook de grote bedrijven in de VS die een afzet markt in China hebben, voelen het ook nu. Diverse Chinese bedrijven zijn nu al default, maar de Rattenvanger van Hamelen speelt nog steeds op zijn fluit en de ratten blijven volgen tot de muziek stopt.