Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Ik vraag me af wanneer het herstel eindigt. Als je het bekijkt dan lijkt het patroon op een expanded flat:"Inner structure has ABC labeling, where wave B completes below the start point of wave A, and wave C ends above the end point of wave A which makes it Expanded. It’s useful to remember that wave C of expanded flat usually completes at 1.236-1.618 fibonacci extension A related to B."Het plaatje in de link mbt tot de AEX begint op 26-10-2018. De A zit op 12-11-2018. De B is 27-12-2018 en de C is nog in de maak, maar ligt boven A, 534,21.A-B=534,21-472,19=62,02x1,618=100,35+472,19=572,53. Dus het max. scenario is een terugkeer in de buurt van de top van eind juli 2018.A-B=534,21-472,19=62,02x1,236=76,65+472,19=548.85. Een realistische scenario is dus in de buurt van een belangrijke weerstand. Bij 544 of 552?