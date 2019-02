Dat zie je verkeerd, mede door de "bijna zeker". Koersrendementen zijn voor beleggers o.a. wel afhankelijk van de looptijd van obligaties en het fondsbeheer. Let er dus op waar de fondsbeheerder in belegt, wat de kosten zijn, en beleg in iets dat bij de eigen horizon en visie past. Er zijn inderdaad alternatieven, met een iets ander risicoprofiel. Contanten, sparen, niet al te conjuctuurgevoelig vastgoed, zelf meer sturen op in welke kortlopende obligaties wordt belegd, of een beperkte verschuiving iets riskantere obligaties.Ik neem aan dat de "bijna zeker" werd gebaseerd op een obligatie die door een rentestijging van 100 naar 90 daalt, maar daarop kan een fondsbeheerder inspelen door de resterende looptijden te verkorten. Dan heb je misschien een daling van 100 naar 98,5, maar wordt de obligatie over een jaar toch a pari afgelost en is er wel een laag positief rendement, maar geen rendement dat de komende jaren bijna zeker negatief zal zijn. Behalve misschien bij tussentijdse verkoop van de belegging. Alles moet bij elkaar kloppen, tot en met een fondsbeheerder die niet duurder moet zijn dan een laag aanvangsrendement.Speel niet in op zo'n theorie door op een willekeurig moment tijdelijk naar aandelen over te stappen. Met zo'n theorie worden op termijn obligaties door de hogere effectieve rendementen aantrekkelijker, en worden aandelen geraakt door overstappende beleggers en hogere rentelasten van bedrijven. Dan pak je een verlies op aandelen, bij het terug stappen naar een hoger effectief rendement van obligaties. In theorie.

Ik heb een vraag en ben benieuwd wat lezers er zoal over denken. Ik heb belegd in een aantal beleggingsfondsen en indexfondsen en daar, afhankelijk van mijn ingevulde profiel, 25% of zelfs 50% belegd in obligaties.Is dat in deze tijd wel zo verstandig nu het erop lijkt dat de komende jaren de rendementen daarop bijna zeker negatief zullen zijn, of zie ik dat verkeerd?Het lijkt me echter ook niet zo verstandig bij deze fondsen 100% in aandelen te zitten. Zijn er tips over evt. andere mogelijkheden. Ik hoor graag jullie zienswijzes. Dank!

